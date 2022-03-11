Kayseri ve ilçeleri, kar yağışlı bir hafta sonu geçirecek

Meteoroloji tahminlerine göre Kayseri ve ilçelerinde, 12 – 13 Mart tarihlerini kapsayan hafta sonu da kar yağışı etkisini sürdürecek. Dünyanın önemli kayak merkezlerinden Erciyes’te de kar yağışı devam edecek. Hava sıcaklıkları da düşüyor. Kent merkezinde hafta sonunda sıcaklık değerleri en yüksek eksi 1, en düşük eksi 8 derece olması bekleniyor.

Bu arada hafta sonu etkisini sürdürmesi beklenen kar yağışının, önümüzdeki hafta içi de aralıklı olarak devam etmesi bekleniyor.

12-13 Mart 2022 tarihlerini kapsayan Kayseri merkez ve Erciyes’te hafta sonu hava durumu ve sıcaklık değerleri tahmini ise şu şekilde:

12 Mart Cumartesi:

Hava durumu: Hafif kar yağışlı

Gece sıcaklığı: - 8 derece

Gündüz sıcaklığı: - 1 derece

12 Mart Pazar:

Hava durumu: Kar yağışlı

Gece sıcaklığı: - 12 derece

Gündüz sıcaklığı: 0 derece.