Kayseri ve ilçeleri hafta sonu hava tahmin

Meteorolojik tahminlere göre Kayseri merkezde bu hafta sonu parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı bir hava tahmin ediliyor. Sıcaklıkların Cumartesi yükselmesi, Pazar günü ise yağışa bağlı olarak geri düşmesi bekleniyor.



Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kayseri ve ilçelerinde, 14-15 Mayıs 2022 tarihlerini kapsayan hafta sonu hava tahmin raporunu açıkladı. Yaklaşık bir haftadır kent genelinde etkili olan parçalı bulutlu hava Cumartesi günü de değişmeyecek. Pazar günü ise gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor. Kent merkezinde Cumartesi günü sıcaklığın artması, Pazar günü ise yağmur yağışına bağlı olarak geri düşmesi tahmin ediliyor.

14-15 Mayıs 2022 tarihlerinde Kayseri merkezde hava durumu ve sıcaklık değerleri tahmini şu şekilde:

14 Mayıs Cumartesi:

Hava durumu: Parçalı bulutlu

Gece sıcaklığı: 9 derece

Gündüz sıcaklığı: 26 derece

15 Mayıs Pazar:

Hava durumu: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Gece sıcaklığı: 10 derece

Gündüz sıcaklığı: 23 derece