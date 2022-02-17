Kayseri ve 15 il için kar ve çığ uyarısı

 Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kayseri'nin de aralarında bulunduğu 15 kent için kar yağışı ve çığ tehlikesi uyarısında bulundu. 

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  • 17.02.2022 10:39
  • Güncelleme: 17.02.2022 10:39
Kayseri ve 15 il için kar ve çığ uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 17-21 Şubat tarihlerini kapsayan hava durumu tahmin raporu açıklandı. Buna göre; çarşamba ve perşembe günü yurdun iç kesimlerinde sisli havanın hâkim olması bekleniyor. Kıyı kesimlerinde ise güneşli hava görülecek.

KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR!

Hava sıcaklığı yarın (Cuma) ve Cumartesi günü düşecek. Yapılan uyarıya göre Kayseri’nin de aralarında olduğu 15 ilde kar yağışı bekleniyor. Cumartesi günü kar yağışının beklendiği diğer iller ise şöyle; “Kastamonu, Hakkâri Yozgat, Kırşehir, Bayburt, Niğde, Karabük, Aksaray, Nevşehir, Karaman, Sivas, Erzincan, Gümüşhane ve Erzurum.

KAR ÖRTÜSÜNÜN YÜKSEK OLDUĞU EĞİMLİ YERDERDE ÇIĞ TEHLİKESİ!

Meteorolojiden yapılan açıklamada çığ uyarısında da bulunuldu. Kayseri ile yağışın beklendiği illerde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ riski bulunduğu vurgulanarak, yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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