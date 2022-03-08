Kayseri Valisinden fiyat ve arz denetimi
Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, son dönemlerde gıda ürünlerine gelen fiyat artışı sebebiyle gıda satışı yapan yerlere incelemede bulundu.
- 08.03.2022 15:54
- Güncelleme: 08.03.2022 15:54
Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin ve Kayseri Ticaret İl Müdürü Alaattin Fırat, son dönemde temel gıda ürünlerinde yapılan fiyat artışı sebebiyle bazı alışveriş merkezlerine ve marketlere incelemelerde bulundu. Sabah saatlerinde yapılan incelemede stok yapma durumu ve yapılan fiyat artışları kontrol edildi.
1ha
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