Kayseri Valisi Şehmus Günaydın:” kapımız her partiliye açık”

Vali Şehmus Günaydın, Kayseri’nin avantajının uyum şehri olduğunu belirterek,” Avantajımız şu ki Kayseri uyum şehri. Benim telefonum tüm partili arkadaşlarımıza açık. Kayseri halkı adına olan her konuda arayabilirler, kapımızı çalabilirler kapımız herkese açık. Biz düşüncelerimizi çok rahat anlatıyoruz. Halkımızın menfaatine, sorunlarına çözüm olmak üzerine olan tüm konular için bütün partiler kapımızı çalabilir. Bu yüzden bir sıkıntımız olmadı. Siyasete bakış açımız vatandaşın ihtiyacı üzerine, talep gelirse bunu karşılamak imkanlar üzerine bizim görevimiz. Benim çalışma prensibimde erişilebilirlik ve ulaşılabilirlik çok önemli. Muhtarlarla ilk toplantımda çıkarttırdım telefonlarını ve şahsi numaramı onlara verdim. Muhtarlara da söyledim sizde vatandaşlara verin ve bir sıkıntıları olduğunda size ulaşsınlar dedim. Ve git gide bu arayan sayılar azalıyor çünkü vatandaş başvuracak yerleri olduğunu biliyorlar.” dedi.

‘SOĞANLI VADİSİNDE BALONLA UÇUŞLAR OLACAK’

Kayseri’nin kültürel zenginliklerine değinen Günaydın, dünyada uluslararası ticaretin yapıldığı ilk bölgenin Kayseri olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:” Bugün bizim kültürel envanterimizde 6 bin yıla kadar uzanan eserlerimiz mevcut. Dünyanın uluslararası ticaretin yapıldığı ilk bölge Kayseri’dir. Erciyes gibi Kapuzbaşı gibi zenginliğimiz var. Soğanlı Vadisi, projesini yaptık, bakanlık onayladı. Büyükşehir belediyemizle beraber yakın zamanda ihalesine çıkacağız. 15 yıl önce soğanlıya yüz bin turist geliyordu. 15 yıl sonra bu sayı 50 bine düşmüş, neden tekrar yükselmesin. Balon turizmi konusunda Ulaştırma Bakanlığı 8 firmaya izin verdi. İnşallah Soğanlı Vadisinde balonla uçuşlar olacak. Biz uçtuk denemesini yaptık”

‘ÜÇÜNCÜ ORGANİZE SANAYİ’NİN ALT YAPI ÇALISMASI DEVAM EDİYOR’

Geçen yıl Kayseri olarak Türkiye ortalamasının üstünde, yaklaşık yüzde 20’ye yakın artış gerçekleştirdiklerini söyleyen Günaydın:” 3’üncü Organize de sayın bakanlarımızla, o bölgenin genişlemesini inceledik ve bende onayladım. Şimdi oranın altyapı çalışmalarını devam ettiriyoruz. 3,5 milyon metrekare alanı biz yatırımcılara vereceğiz. İhracatımız artıyor bu sayede. Geçen yıl biz Kayseri olarak Türkiye ortalamasının üstünde, yaklaşık yüzde 20’ye yakın artış gerçekleştirdik. Bu yıl ki hedeflerimizde gerçekleşecek. Kayseri’de hedef bitmez. Dünyada 20’ye yakın ülkeye ihracatımız yok. Bizde üretecimize dedik, gidin onlara da ürün satın. Şöyle bir sloganımız olsun: Kayserinin tüm dünyaya satacağı bir ürün var.” ifadelerini kullandı.