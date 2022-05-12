Kayseri Valisi Gökmen Çiçek oldu

Valiler kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameye göre, 20 ilin valisi değişti. 2018 yılında açıklanan kararname ile Kayseri Valiliğine atanan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, gece yarısı açıklanan kararname ile merkeze alınarak mülkiyet başmüfettişi oldu. Kayseri Valiliğine ise Afyon Valisi Gökmen Çiçek atandı.

GÖKMEN ÇİÇEK kimdir?

12.05.2022 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Kararname ile Kayseri'ye atanan Sayın Valimizin özgeçmişi. 1978 Yılında Gebze’de doğan Gökmen ÇİÇEK, ilk, orta ve lise eğitimini Gebze’de tamamladı. 1997 yılında Uludağ Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde başladığı lisans eğitimini 2001 yılında tamamladı. 2004 Yılında İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak Kaymakamlık mesleğine başlayan ÇİÇEK; Trabzon-Düzköy, İzmir-Beydağ Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu.

2005 – 2006 yılları arasında İçişleri Bakanlığı tarafından eğitim amaçlı gönderildiği, İngiltere Sheffield Üniversitesinde dil eğitimi ve İngiltere idari sistemi üzerine çalışmalarda bulunan ÇİÇEK, yüksek lisans eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İşletme Ana Bilim Dalında tamamladı. 2007 yılında Sivas-Akıncılar Kaymakamlığına atanmasını müteakiben; Erzincan-Kemah ve Rize-Güneysu’da Kaymakam olarak görev yaptı.

2014 yılında Türk İdareciler Derneği tarafından, Yılın İdarecisi seçilen ÇİÇEK; sırasıyla İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde, Şube Müdürü, Personel Genel Müdürlüğünün çeşitli kademelerinde Şube Müdürü, Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

26 Aralık 2018 Tarih ve 2018/260 Karar Sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Personel Genel Müdürlüğü görevine atanan Gökmen ÇİÇEK, 10 Haziran 2020 tarih ve 2020/274 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle atandığı Afyonkarahisar Valiliği görevine 18/06/2020 tarihinde başladı.

Evli ve 2 Çocuk babası olan ÇİÇEK, iyi derecede İngilizce bilmektedir.