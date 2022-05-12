Kayseri Valisi Gökmen Çiçek oldu

 Valiler kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameye göre, 20 ilin valisi değişti. Buna göre Kayseri Valisi Şehmus Günaydın Mülkiye Baş Müfettişi olurken, Kayseri Valiliğine ise Afyon Valisi Gökmen Çiçek atandı.

PAYLAŞ
  • 12.05.2022 09:46
  • Güncelleme: 12.05.2022 09:46
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek oldu

Valiler kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameye göre, 20 ilin valisi değişti. 2018 yılında açıklanan kararname ile Kayseri Valiliğine atanan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, gece yarısı açıklanan kararname ile merkeze alınarak mülkiyet başmüfettişi oldu. Kayseri Valiliğine ise Afyon Valisi Gökmen Çiçek atandı.

GÖKMEN ÇİÇEK kimdir?
12.05.2022 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Kararname ile Kayseri'ye atanan Sayın Valimizin özgeçmişi. 1978 Yılında Gebze’de doğan Gökmen ÇİÇEK, ilk, orta ve lise eğitimini Gebze’de tamamladı. 1997 yılında Uludağ Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde başladığı lisans eğitimini 2001 yılında tamamladı. 2004 Yılında İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak Kaymakamlık mesleğine başlayan ÇİÇEK; Trabzon-Düzköy, İzmir-Beydağ Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu. 
2005 – 2006 yılları arasında İçişleri Bakanlığı tarafından eğitim amaçlı gönderildiği, İngiltere Sheffield Üniversitesinde dil eğitimi ve İngiltere idari sistemi üzerine çalışmalarda bulunan ÇİÇEK, yüksek lisans eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İşletme Ana Bilim Dalında tamamladı. 2007 yılında Sivas-Akıncılar Kaymakamlığına atanmasını müteakiben; Erzincan-Kemah ve Rize-Güneysu’da Kaymakam olarak görev yaptı.
2014 yılında Türk İdareciler Derneği tarafından, Yılın İdarecisi seçilen ÇİÇEK; sırasıyla İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde, Şube Müdürü, Personel Genel Müdürlüğünün çeşitli kademelerinde Şube Müdürü,  Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.
26 Aralık 2018 Tarih ve 2018/260 Karar Sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Personel Genel Müdürlüğü görevine atanan Gökmen ÇİÇEK, 10 Haziran 2020 tarih ve 2020/274 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle atandığı Afyonkarahisar Valiliği görevine 18/06/2020 tarihinde başladı.
Evli ve 2 Çocuk babası olan ÇİÇEK, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Talas'ta okullar arası atık toplama kampanyası

Talas'ta okullar arası atık toplama kampanyası

Baş ağrısını hafife almayın

Baş ağrısını hafife almayın

Bisikletli, araç çarpması sonucu hayatını kaybetti

Bisikletli, araç çarpması sonucu hayatını kaybetti

İş yerlerinden 760 bin TL'lik eşya çalan 2 kişi yakalandı

İş yerlerinden 760 bin TL'lik eşya çalan 2 kişi yakalandı

Kayserili sporcular Sivas'ta madalya için koşacak

Kayserili sporcular Sivas’ta madalya için koşacak

Bıçakla yaralanan kişi hava ambulansıyla hastaneye sevk edildi

Bıçakla yaralanan kişi hava ambulansıyla hastaneye sevk edildi

Çok Okunanlar
1
Bir Hafta Bir YAZAR: Mustafa Küçüktepe

Bir Hafta Bir YAZAR: Mustafa Küçüktepe

2
38 yaşındaki kişi intihar etti

38 yaşındaki kişi intihar etti

3
Bir HAFTA Bir YAZAR: Faruk Karaaslan

Bir HAFTA Bir YAZAR: Faruk Karaaslan

4
Büyükkılıç'tan 'Baki Ersoy' açıklaması

Büyükkılıç'tan 'Baki Ersoy' açıklaması

5
Otomobilini kurtardı, kendini kurtaramadı

Otomobilini kurtardı, kendini kurtaramadı

6
Kayseri'de 2 kilo 800 gramlık dev mantar bulundu

Kayseri’de 2 kilo 800 gramlık dev mantar bulundu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
760 bin lira değerinde antika eşya çalan şüpheliler yakalandı

760 bin lira değerinde antika eşya çalan şüpheliler yakalandı

Birlik Başkanı Güllü: 'Tüketiciler kadar, süt üreticileri de mağdur'

Birlik Başkanı Güllü: “Tüketiciler kadar, süt üreticileri de mağdur”

DAHA FAZLA
Kayseri'de 760 bin TL'lik hırsızlık operasyonu

Kayseri'de 760 bin TL'lik hırsızlık operasyonu

Başkan Palancıoğlu: '140 bin metrekarelik büyük çalışma, Tacettin Veli Mahallesi'nde başladı'

Başkan Palancıoğlu: '140 bin metrekarelik büyük çalışma, Tacettin Veli Mahallesi'nde başladı'

Doktor başkan, sağlık turizmine dikkat çekti

Doktor başkan, sağlık turizmine dikkat çekti

Büyükşehir'den Üniversite Gençlik Spor Festivali

Büyükşehir'den Üniversite Gençlik Spor Festivali

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek oldu

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek oldu