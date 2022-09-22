Kayseri Valiliği'nde 2 protokol birden imzalandı

Kayseri'nin Talas ilçesinde hayırsever İzzet Bayraktar tarafından yaptırılacak olan 32 derslik Anadolu Lisesi inşaatı ile Pınarbaşı ilçesinde hayırsever Mustafa Yalçınkaya tarafından yaptırılacak olan Pazarören Köy Enstitüsü Ana Binası'nın restorasyon işine ait protokollerin imza töreni, Kayseri Valiliği Toplantı Salonu'nda yapıldı.

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  • 22.09.2022 13:42
  • Güncelleme: 22.09.2022 14:23
Kayseri Valiliği'nde 2 protokol birden imzalandı
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Kayseri’nin Talas ilçesinde hayırsever İzzet Bayraktar tarafından yaptırılacak olan 32 derslik Anadolu Lisesi inşaatı ile Pınarbaşı ilçesinde hayırsever Mustafa Yalçınkaya tarafından yaptırılacak olan Pazarören Köy Enstitüsü Ana Binası’nın restorasyon işine ait protokollerin imza töreni, Kayseri Valiliği Toplantı Salonu’nda yapıldı.

Talas İlçesinde hayırsever İzzet Bayraktar tarafından yaptırılacak olan 32 derslik Anadolu Lisesi inşaatına ilişkin düzenlenen protokol imza törenine Vali Gökmen Çiçek, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik ve hayırsever İzzet Bayraktar ile ailesi katıldı.

Törende konuşma yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Geldiğim günden itibaren İzzet amcanın hem Kayseri’de hem Türkiye’de yaptığı hayırlara baktığımda her birisinin servet olduğunu ve birçok noktada hayırlarının olduğunu gördüm. Kazandığını memleketinin gençlerine iyi okullarda okusunlar diye harcamış, ömrünü hayır yolunda geçirmiş. Allah İzzet amcadan razı olsun, ona uzun ömürler versin. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Biz de Kayseri’de yaptığınız bu eserlere sahip çıkarak sizlere mahcup olmayacağız inşallah” diye konuştu.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da yaptığı konuşmada, “85 bin nüfusla Türkiye’nin en büyük yedinci mahallesine nitelikli bir okul yaptırdığı için hayırseverimiz İzzet Bayraktar’a teşekkür ediyorum” dedi.

Hayırsever İzzet Bayraktar ise, “Talas İlçesinde doğdum, ilçeme yapmış olduğum bu hayır işinden dolayı çok mutluyum. Benim çocuklarım da benden aldıkları ruhla hayır işlerine devam edecekler” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Talas İlçesine yaptırılacak olan 32 derslik Anadolu Lisesi inşaatına ilişkin protokol, Valimiz Sayın Gökmen Çiçek ve hayırsever İzzet Bayraktar arasında imzalandı.

Valilik Toplantı Salonu’nda ikinci olarak Pınarbaşı ilçesinde hayırsever Mustafa Yalçınkaya tarafından yaptırılacak olan Pazarören Köy Enstitüsü Ana Binası’nın restorasyon işine ait protokol Vali Gökmen Çiçek ve hayırsever Mustafa Yalçınkaya tarafından imzalandı.

İmza törenine Valimiz Sayın Gökmen Çiçek, Pınarbaşı Kaymakamı İbrahim Gökmen, İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik ve hayırsever Mustafa Yalçınkaya katıldı.

Enstitü restorasyonu hakkında konuşan Vali Çiçek, “Bizim gözbebeğimiz Enstitümüzün ruhuna uygun bir şekilde restore edilmesi için yapmış olduğu katkıdan dolayı hayırseverimiz Mustafa beye teşekkür ediyorum” dedi

Hayırsever Mustafa Yalçınkaya da, “Biz 7 kardeşin 6’sı bu okulda parasız yatılı olarak okuduk. Devlete karşı bir borcum var onu ödemek istedim. Bu nedenle böyle bir girişimde bulundum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Pınarbaşı ilçesinde hayırsever Mustafa Yalçınkaya tarafından yaptırılacak olan Pazarören Köy Enstitüsü Ana Binası’nın restorasyon işine ait protokol, Vali Çiçek ve Hayırsever Mustafa Yalçınkaya tarafından imzalandı.

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İHA

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