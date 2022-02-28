Kayseri vaka sayısının en çok arttığı iller listesinden çıktı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından il il koronavirüs vaka tablosu açıklandı. Kayseri geçen hafta 100 bin kişide görülen pozitif vaka sayısında gösterdiği artışla, en çok artış gösteren iller arasına girmişti. Bu hafta ise vaka sayısındaki düşüş sebebiyle en çok artış gösteren iller listesinden çıktı.
- 28.02.2022 12:31
- Güncelleme: 28.02.2022 12:31
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12-18 Şubat tarihleri arasında 100 bin kişide görülen Türkiye geneli vaka sayısı haritasını açıkladı. Risk haritasına göre Kayseri'de vaka oranı aşağı yönlü seyretti. Geçen hafta 100 bin nüfusa oranla 1059,36 olan vaka sayısı bu hafta 785,79 olarak kayıtlara girdi. Önceki haftaya göre aradaki düşüş farkı 273,57 oldu.
KAYSERİ VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN 10 İLLER ARASINDAN ÇIKTI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısı en çok artan illeri de açıkladı. Kayseri, geçen hafta gösterdiği artışla, en çok vaka artışı görülen iller arasına girmişti. Bu hafta ise bu listeden çıktı.
Sosyal medya hesabındaki açıklamasında Koca; “ 12-18 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Amasya, Kırşehir, Aksaray, Denizli, Yozgat, Çorum, Samsun, Tunceli, Eskişehir, Artvin.” ifadelerine yer verdi.