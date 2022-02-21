Kayseri vaka sayısının en çok arttığı iller arasında

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5-11 Şubat tarihleri arasında 100 bin kişide görülen Türkiye geneli vaka sayısı haritasını açıkladı. Risk haritasına göre Kayseri'de vaka oranı son haftalarda yukarı yönlü seyrediyor. Geçen hafta 100 bin nüfusa oranla 820,78 olan vaka sayısı bu hafta 1059,36 olarak kayıtlara girdi. Önceki haftaya göre aradaki yükseliş farkı 238,58 oldu.

KAYSERİ VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN 10 İL ARASINDA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısı en çok artan illeri de açıkladı. Sosyal medya hesabındaki açıklamasında Koca; “ 5-11 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Amasya, Osmaniye, Karaman, Burdur, Adıyaman, Çorum, Kırşehir, Hatay, Kayseri, Samsun” ifadelerine yer verdi.