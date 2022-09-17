Kayseri U18 Ligi fikstürü çekildi

2022-2023 futbol sezonu U18 Ligi fikstürü çekildi. U18 Ligi 8-9 Ekim'de başlayacak.

PAYLAŞ
  • 17.09.2022 13:01
  • Güncelleme: 17.09.2022 13:28
Kayseri U18 Ligi fikstürü çekildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

2022-2023 futbol sezonu U18 Ligi fikstürü çekildi. U18 Ligi 8-9 Ekim’de başlayacak.

Kayseri Sümer Amatör Evi’nde gerçekleştirilen fikstür çekimine Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, ASKF Üyesi Murat Akgöz, Tertip Komitesi üyesi Melih Candan ve fikstüre giren takımların başkanları, antrenörleri ve yöneticileri katıldı. U18 Ligi bu sezon 36 takımla 3 grupta mücadele edecek. A, B ve C grupları 12’şer takımdan oluşurken gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan Play-Off’lara kalacak ve 2 takım Kayseri’yi Türkiye Şampiyonasında temsil edecek.

Gerçekleştirilen fikstür çekimi sonrasında U18 Ligi A Grubunda, Kılıçaslan Yıldızspor, Kocasinan Şimşekspor, İlbeyspor, Anayurt Finalspor, Demirspor, Erciyesgücü FK, Cuma Uluçay Talasspor, Hacılar Erciyesspor, Sanayi Esnafspor, Amaratspor, Talas Denizspor, Develi Gençlikspor yer alırken B Grubunda Talasgücü Belediyespor, Erkiletspor, Kayseri Yolspor, Gültepespor, Erciyes Esen Makina FK, Anadolu Yıldızları, Kayseri Gençlerbirliği, Argıncıkpor, Argıncık Esnafspor, Makfitspor, Sungur FK, Kocasinan Ülküspor yer alırken C Grubunda ise Buğdaylıspor, Develi Erciyesspor, Erciyes İdman Yurdu, Yeşilspor, Develispor, Kayseri Şekerspor, Kayseri Atletikspor, Anadolu Gençlikspor, Tomarza Belediyespor, Kocasinan Gençlikspor, Kayseri İdman Yurdu, Talas Anayurtspor takımları yer aldı. Gerçekleştirilen fikstür çekimi sonrasında gruplar ve maçlar belli oldu. U18 Liginde ilk hafta maçları ise şu şekilde:

1.Hafta A Grubu

İlbeyspor-Talas Denizspor

Erciyesgücü FK-Demirspor

Amaratspor-Anayurt Finalspor

Kocasinan Şimşekspor-Sanayi Esnafspor

Kılıçaslan Yıldızspor-Hacılar Erciyesspor

Develi Gençlikspor-Cuma Uluçay Talas

1.Hafta B Grubu

Kayseri Yolspor-Sungur FK

Anadolu Yıldızları-Erciyes Esen Makina

Makfitspor-Gültepespor

Kocasinan Ülküspor-Kayseri Gençlerbirliği

Erkiletspor-Argıncık Esnafspor

Talasgücü Belediyespor-Argıncıkspor

1.Hafta C Grubu

Develi Erciyesspor-Buğdaylıspor

Erciyes İdmangücü-Kayseri İdman Yurdu

Yeşilspor-Kocasinan Gençlikspor

Develispor-Tomarza Belediyespor

Kayseri Şekerspor-Anadolu Gençlikspor

Kayseri Atletikspor-Talas Anayurtspor

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri'de Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası Finali nefes kesti

Kayseri'de Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası Finali nefes kesti

3 ayrı ilde aranan 'bina faresi' Kayseri'de yakalandı

3 ayrı ilde aranan 'bina faresi' Kayseri'de yakalandı

Develi Kaymakamı Tunç, evi yanan aileyi ziyaret etti

Develi Kaymakamı Tunç, evi yanan aileyi ziyaret etti

Kayseri U18 Ligi fikstürü çekildi

Kayseri U18 Ligi fikstürü çekildi

ERÜ'de Prof. Dr. Özkan rektör yardımcısı olarak atandı

ERÜ'de Prof. Dr. Özkan rektör yardımcısı olarak atandı

80 akülü araç sahiplerini buldu

80 akülü araç sahiplerini buldu

Çok Okunanlar
1
Buğdaylı mahallesinde cinayet

Buğdaylı mahallesinde cinayet

2
Okul servis ücret tarifesi belli oldu

Okul servis ücret tarifesi belli oldu

3
KAYSERİ GEZİ REHBERİ… Beştepeler'de piknik yapıp, kent yaşamını öğrenebilirsiniz

KAYSERİ GEZİ REHBERİ… Beştepeler’de piknik yapıp, kent yaşamını öğrenebilirsiniz

4
Bir hafta bir Yazar: Hatice Ceritoğlu

Bir hafta bir Yazar: Hatice Ceritoğlu

5
Jandarma piknik alanlarını denetledi

Jandarma piknik alanlarını denetledi

6
Kayseri'de sulama kanalı yanında erkek cesedi bulundu

Kayseri'de sulama kanalı yanında erkek cesedi bulundu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserispor milli maç arasına moralli girdi

Kayserispor milli maç arasına moralli girdi

Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası Finalleri Kayseri'de yapılacak

Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası Finalleri Kayseri’de yapılacak

DAHA FAZLA
Vali Çiçek'ten su sporları müjdesi

Vali Çiçek’ten su sporları müjdesi

Necmettin Apaydın İYİ Parti'den ihraç edildi

Necmettin Apaydın İYİ Parti’den ihraç edildi

Motorine beklenen indirimde güncelleme

Motorine beklenen indirimde güncelleme

Ev sahibi ve kiracılar hakları nelerdir?

Ev sahibi ve kiracılar hakları nelerdir?

Mağdur aile, Kızılay'dan kazandığı tazminatı alamıyor

Mağdur aile, Kızılay’dan kazandığı tazminatı alamıyor