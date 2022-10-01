Kayseri Ticaret Odası Seçimleri hareketli başladı

Kayseri Ticaret Odası mevcut başkanı Ömer Gülsoy'un, Başkan adayı Ali Özcan ile giriştiği seçim yarışında, Ömer Gülsoy ve ekibi takım elbiseli ve kırmızı kıravatlarıyla saat 9'dan itibaren kırmızı listeyle girdikleri seçim için sektör peronlarında yerini almaya başladılar.

Ömer Gülsoy'un 'tulum çıkarma' iddiasıyla girdiği seçimde, rakibi olan Ali Özcan'ın bir kısım sektörlerde etkin olduğu ve önmli ölçüde kırmızı listeyi, mavi listeyle zorlayacağı tahmin ediliyor.

Yoğun bir katılımın olduğu Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'ndeki seçimde 20 bine yakın ticaret odası üyesinin oy kullanacağı tahmin ediliyor.

Dünya Ticaret Merkezi'nin bahçesine kurulan kafe tarzı hizmetlerle üyelere et döner ve içeçek ikramında da bulunuluyor.