Kayseri Tekvando İl Temsilciliğinde Özben Şimşek dönemi

Çalışmalarını Develi ilçesinde sürdüren Özben Şimşek, Kayseri Tekvando İl Temsilciliğinde atandı.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş tarafından Tekvando İl Temsilciliği mazbatası verildi. Özben Şimşek, “19 Ağustos tarihinde göreve başladım. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’ya teşekkür ederim. Rabbim bu aziz vatanın Kıymetli evlatlarına hayırlısı İle hizmete Devam etmemizi nasip etsin inşallah. Durmak yok Kayseri gençliği için koşmaya devam” açıklamasında bulundu.