Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

Bu yıl 17'ncisi düzenlenecek olan Kayseri Tarım Fuarı, yarın Kayseri OSB Fuar ve Kongre Merkezi'nde 3 gün boyunca kapılarını ziyaretçilere açacak. Binlerce firmanın yer alacağı fuar hakkında bilgi veren Atlasfuar Genel Müdürü Fevzi Atasağun, 'Amacımız yurtdışından da ziyaretçi çekerek fuarın kapsamını büyütmektir' dedi.

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  • 23.03.2022 17:48
  • Güncelleme: 23.03.2022 17:48
Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

Kayseri Organize Sanayi Bölge (OSB) Müdürlüğünde düzenlenen toplantıya Kayseri İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Mümtaz Hacıpaşaoğlu, Kayseri Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Mehmet İştahlı, Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdülkadir Güneş, fuar organizatörü Atlasfuar Genel Müdürü Fevzi Atasağun ve davetliler katıldı. Katılımcılara 17'nci Kayseri Tarım ve Hayvancılık Fuarı ile Türk Dünyası ve Akraba Topluluk Fuarı hakkında bilgi verildi.

Fuar hakkında bilgi veren Fevzi Atasağun, "Bu fuar ile amacımız üreticiler ile çiftçiler arasında köprü görevi görmektir. 17 senedir bu fuarı yapmaktayız. Fuarımız her yıl büyüyerek devam etmektedir. Önceleri Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'nde yaptığımız fuarı, alan yetersizliği nedeniyle Kayseri OSB Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapıyoruz. Buna vesile oldukları için Kayseri OSB Müdürlüğüne teşekkür ediyoruz. Bu fuarın hakkını vermek için oldukça büyük ve güzel organizasyonlar yapıyoruz. Toplam 1900 marka katılacak" ifadelerini kullandı.

"AMACIMIZ YURTDIŞINDAN ZİYARETÇİ ÇEKMEK"

Atasağun, Kayseri Tarım Fuarı adına koydukları hedefin büyük olduğunu dile getirerek, "Biz fuarımızı sadece Kayseri adına yapmıyoruz. Türkiye genelinde 75 ilden Kayseri Tarım Fuarı'na ziyaretçiler gelmektedir. Amacımız ilerleyen yıllarda yurtdışından yoğun bir şekilde ziyaretçi gelmesini sağlayarak fuarın kapsamını büyütmek istiyoruz" diye konuştu.

Atasağun, Kayseri Tarım Fuarı'na ulaşım için ziyaretçilere kolaylık tanıdıklarını belirterek, "Organize Sanayi Bölgesi tramvay durağından ve şehir merkezinden Fuar Merkezi'ne servisler hareket edecektir" diye bilgi verdi.

17'nci Kayseri Tarım Fuarı, 24-27 Mart 2022 saat 10.00-20.00 arasında Kayseri OSB Fuar ve Kongre Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlayacak.

1ha

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