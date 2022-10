Kayseri Tabip Odası Başkanı Bahadır Arıkan: 'Şanlı Türk ordumuzun yanındayız'

Kayseri Tabip Odası Başkanı Doç. DR. Türkmen Bahadır Arıkan, Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fidancı’yı istifaya davet ederek, "Şanlı Türk ordumuzun yanındayız" dedi.

Başkan Arıkan, "Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın PKK’nın medya kuruluşunda bölücü ağzı ile şerefli ve kahraman Türk ordusu hakkında yapmış olduğu iftira kabul edilemez. Bizler Türk hekimleri olarak tarih boyunca her zaman ve her yerde mazlumun yanında olan şanlı Türk ordumuzun yanındayız ve Tıbbiyeli Hikmet ruhuyla Türk ordumuzun içerisinde görev yapmaya hazırız. Türk Tabipler Birliği Başkanı olarak biz Türk hekimlerini temsil etmemektedir. Türk Tabipleri Birliği Başkanı olarak, hekimlerin özlük haklarının iyileştirilmesi, çalışma şartlarının düzeltilmesi, refah düzeylerinin yükseltilmesi gibi çalışmalar yapması gerekirken, bulunduğu makamı kendi ideolojik görüşlerinin müdafaa amaçları için kullanan Şebnem Korur Fincancı bir an önce istifa etmelidir" dedi.