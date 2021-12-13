Kayseri Süper Amatör Küme

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubunda haftanın maçında lider Erciyes Esen Makina ile takipçisi Kayserigücü FK karşı karşıya geldi. Argıncık Stadı'nda oynanan zorlu doksan dakikada gol sesi çıkmadı.

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  • Güncelleme: 13.12.2021 20:07
Kayseri Süper Amatör Küme
Kayseri Süper Amatör Küme B Grubunda haftanın maçında lider Erciyes Esen Makina ile takipçisi Kayserigücü FK karşı karşıya geldi. Argıncık Stadı'nda oynanan zorlu doksan dakikada gol sesi çıkmadı.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubunda haftanın maçında lider Erciyes Esen Makina ile takipçisi Kayserigücü FK karşı karşıya geldi. Argıncık Stadı’nda oynanan zorlu doksan dakikada gol sesi çıkmadı.

Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu

Hakemler: Hüseyin Otyakmaz xx, Mehmet Koç xx, Kadir Çelikbaş xx

Kayserigücü FK: Ebubekir Kara xx, Çağlar Erdemci xx, Emre Öztürk xx, Halil İbrahim Avcı xx, İnanç Albayrak xx, Mücahit Baykaldı xx (Dk.77 Mehmet Akpınar x), Mehmet Furkan Ağca xx, Hasan Can Okumuş xx, Erkan Polat xx (Dk.81 Mustafa Aksoy x), Turgut Yetük xx, Aydemir Yavuz xx

Erciyes Esen Makina: Ali Özkan xx, Uğur Özdemir xx (Dk.77 İbrahim Bingöl x), Fazıl Burak Peker xx, Aziz Çağlar Şahin xx, Bahtiyar Ekici xxx, Muhammet Aktan xx, Selim Yağmur xx, Ramazan Durdu xx, Harun Çetin xx, Okan Uçar xx (Dk.77 Mehmet Yaman x), Mevlüt Metin xx (Dk.90 Kürşat Yurdagül x)

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