Kayseri Süper Amatör Küme: Kocasinan Ülküspor 1 - Talas Anayurtspor: 0

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubunda ligin 7. haftasında Kocasinan Ülküspor, rakibi Talas Anayurtspor'u İsmail Aydoğdu'nun golü ile 1-0 mağlup etti. Kocasinan Ülküspor bu galibiyetle puanını 9 yaptı.