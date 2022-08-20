Kayseri Süper Amatör Küme fikstürü çekildi

2022-2023 futbol sezonu Kayseri Süper Amatör Küme fikstürü çekildi.

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  • 20.08.2022 08:57
  • Güncelleme: 20.08.2022 10:06
Kayseri Süper Amatör Küme fikstürü çekildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

2022-2023 futbol sezonu Kayseri Süper Amatör Küme fikstürü çekildi.

Kayseri Süper Amatör Küme lig fikstürü çekildi. Kayseri Sümer Amatör Evi’nde gerçekleştirilen fikstür çekimine Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Mutlu Önal, Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, ASKF Üyesi Murat Akgöz, Tertip Komitesi üyeleri, Merih Candan ve fikstüre giren takımların başkanları, antrenörleri ve yöneticileri katıldı.

Süper Amatör Küme 2022-2023 sezonunun 2 grupta 22 takımla oynanmasına karar verildi. Gerçekleştirilen fikstür çekimi sonrasında A Grubunda Develi Emar, Başakpınar Belediyespor, Atletikspor, Kayseri Gençlerbirliği, Yahyalıspor, Kayseri Yolspor, Kayserigücü, Kocasinan Şimşekspor, Yemlihaspor, Amaratspor ve Makfitsporyer alırken B Grubunda ise Erciyes Esen Makina, Kayseri Şekerspor, Özvatan Gençlikspor, Erciyes Reşadiye Gençlikspor, Argıncıkspor, Gazi Osman Paşaspor, Kayseri Simya Koleji, Sungur FK, Gültepespor, Esentepespor ve Kocasinan Ülküspor yer aldı.

Yeni sezonda, gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar Play-Off oynayacak. 22 takım içerisinden de 7 takım Süper Amatör kümeye veda edecek.

Süper Amatör Küme Fikstür çekimi sonrasında ilk hafta maçları ise şu şekilde oluştu:

A GRUBU

Başakpınar Belediyespor-Develi Emar

Kayseri Atletikspor-Trend Gayrimenkulspor

Kayseri Gençlerbirliği-Amaratspor

Yahyalıspor-Kocasinan Yemlihaspor

Kayseri Yolspor-Kocasinan Şimşekspor

Kayserigücü BAY

B GRUBU

Erciyes Esen Makina-Sungur FK

Esentepespor-Agrıncıkspor

Kocasinan Ülküspor-Gazi Osman Paşaspor

Gültepespor-Simya Kolejispor

Kayseri Şekerspor-Özvatan Bel.spor

Reşadiyespor BAY

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İHA

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