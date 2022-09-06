Kayseri Süper Amatör Küme'de hasret bitiyor

Kayseri Süper Amatör Kümede 2022-2023 futbol sezonu 10-11 Eylül 2022 tarihinde oynanacak olan müsabakalar ile başlayacak.

PAYLAŞ
  • 06.09.2022 08:49
  • Güncelleme: 06.09.2022 10:15
Kayseri Süper Amatör Küme'de hasret bitiyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Süper Amatör Kümede 2022-2023 futbol sezonu 10-11 Eylül 2022 tarihinde oynanacak olan müsabakalar ile başlayacak.

Kayseri Süper Amatör Küme müsabakaları hafta sonu ilk hafta maçları ile start alacak. Sezonun açılış maçları 10 Eylül Cumartesi günü Argıncık Stadı 1 ve 2 Nolu sahalarda saat 19.00’da oynanacak. Açılış maçlarında Kayseri Gençlerbirliği-Amarat Gençlikspor ve Kayseri Simya Koleji ile Gültepespor karşı karşıya gelecek. Ligin 1. haftasında Kayserigücü FK ile Erciyes Reşadiye Gençlikspor takımları BAY olarak geçecek.

Kayseri Süper Amatör Küme’de 1. hafta maç programı şu şekilde;

10 Eylül 2022 Cumartesi Argıncık Stadı 1 Nolu

19.00 Kayseri Gençlerbirliği-Amaratspor

10 Eylül 2022 Cumartesi Argıncık 2 Nolu Saha

19.00 Gültepespor-Kayseri Simya Koleji

11 Eylül 2022 Pazar Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

15.30 Erciyes Esen Makina-Sungur FK

17.30 Esentepespor-Argıncıkspor

11 Eylül 2022 Pazar Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

15.30 Kayseri Yolspor-Kocasinan Şimşekspor

17.30Kocasinan Ülküspor-Gazi Osman Paşaspor

11 Eylül 2022 Pazar Vali Muammer Güler Stadı

17.30 Kayseri Atletikspor-Trend Gayrimenkulspor

11 Eylül 2022 Pazar Erkilet Stadı

17.30 Kayseri Şekerspor-Özvatan Gençlikspor

11 Eylül 2022 Pazar Bşakpınar Stadı

16.00 Başakpınarspor-Develi Emar Spor

11 Eylül 2022 Pazar Yahyalı İlçe Stadı

15.30 Yahyalıspor-Kocasinan Yemlihaspor

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
MHP'li Ata, darp iddiasını yalanladı

MHP’li Ata, darp iddiasını yalanladı

MHP ile İYİ Parti arasında Talasspor kavgası

MHP ile İYİ Parti arasında Talasspor kavgası

SON DAKİKA:İYİ Parti Talas Meclis Üyesi Mustafa Çalıksoy'a saldırı

SON DAKİKA:İYİ Parti Talas Meclis Üyesi Mustafa Çalıksoy’a saldırı

Benzin ve motorine zam kesinleşti

Benzin ve motorine zam kesinleşti

Parmağının sıkıştığı blender ile hastaneye geldi

Parmağının sıkıştığı blender ile hastaneye geldi

Ambulansın çarptığı 20 koyun telef oldu

Ambulansın çarptığı 20 koyun telef oldu

Çok Okunanlar
1
Buğdaylı mahallesinde cinayet

Buğdaylı mahallesinde cinayet

2
İldem parkında cinayet

İldem parkında cinayet

3
KAYSERİ GEZİ REHBERİ… İncesu Marina nerededir ve nasıl gidilir?

KAYSERİ GEZİ REHBERİ… İncesu Marina nerededir ve nasıl gidilir?

4
Erciyes Üniversitesi'nde Öğrencilikten Rektör Adaylığına Bir Başarı Hikayesi

Erciyes Üniversitesi'nde Öğrencilikten Rektör Adaylığına Bir Başarı Hikayesi

5
Başkan Yalçın'dan yaz kuran kursu öğrencilerine dondurma ikramı

Başkan Yalçın'dan yaz kuran kursu öğrencilerine dondurma ikramı

6
Üniversite harç ücretlerine yüzde 36 zam

Üniversite harç ücretlerine yüzde 36 zam

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hacılar Belediyesi Meclisi Eylül Ayı Toplantısını yaptı

Hacılar Belediyesi Meclisi Eylül Ayı Toplantısını yaptı

Bakan Yardımcısı Yılmaz'dan Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

Bakan Yardımcısı Yılmaz'dan Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

DAHA FAZLA
Büyükkılıç'tan şehrin doğusu ve batısı arasında trafiği rahatlatacak önemli proje

Büyükkılıç'tan şehrin doğusu ve batısı arasında trafiği rahatlatacak önemli proje

Kayserispor 20. kez yenildi

Kayserispor 20. kez yenildi

Kayserispor'un 9 haftalık maç programı belli oldu

Kayserispor'un 9 haftalık maç programı belli oldu

Kayseri'de 'intikam' cinayetinde gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı

Kayseri'de 'intikam' cinayetinde gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı

Mağazadan hırsızlık yapacaktı, Güven Timleri'ne yakalandı

Mağazadan hırsızlık yapacaktı, Güven Timleri'ne yakalandı