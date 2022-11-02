Kayseri Süper Amatör Küme'de 27 gol atıldı

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grubu'nda 8. hafta geride kalırken, liderler değişmedi. Büyük heyecana sahne olan 8. haftada 27 gol atıldı.

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  • 02.11.2022 08:38
  • Güncelleme: 02.11.2022 10:31
Kayseri Süper Amatör Küme'de 27 gol atıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grubu’nda 8. hafta geride kalırken, liderler değişmedi. Büyük heyecana sahne olan 8. haftada 27 gol atıldı.

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu’nda 8. haftayı 18 puan ile lider olarak Kayserigücü FK, ligin 8. haftasında oynadığı maçta Kayseri Atletikspor ile 1-1 berabere kalarak ilk puan kaybını yaşadı. B Grubu’nda liderlik koltuğunda oturan Erciyes Esen Makina FK, ligin 8.haftasında oynadığı maçta Özvatan Gençlikspor’u 7-0 mağlup ederek kayıpsız yoluna devam ediyor. Süper Amatör Küme’de 8. hafta alınan sonuçlar şu şekilde:

A Grubu

Amaratspor 1-0 Trend Gayrimenkul

Kayeri Atletikspor 1-1 Kayserigücü FK

Kayseri Yolspor 2-0 Gençlerbirliği

Başakpınar Belediyespor 0-1 Kocasinan Şimşekspor

Yemlihaspor 3-0 Develi Emar (Hükmen)

Yahyalıspor (BAY)

B Grubu

Erciyes Esen Makina FK 7-0 Özvatan Gençlikspor

Sungur FK 2-0 Simya Koleji

Kayseri Şekerspor 4-0 Kocasinan Ülküspor

Akkışlaspor 3-1 Esentepespor

Argıncıkspor 3-1 G.O.Paşaspor

Gültepespor (BAY)

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İHA

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