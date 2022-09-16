Kayseri Süper Amatör Küme'de 2. haftanın hakemleri açıklandı

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B gruplarında 2. haftada düdük çalacak hakemler açıklandı.

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  • 16.09.2022 13:20
  • Güncelleme: 16.09.2022 13:20
Kayseri Süper Amatör Küme'de 2. haftanın hakemleri açıklandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B gruplarında 2. haftada düdük çalacak hakemler açıklandı.

Kayseri Süper Amatör Küme’de 2022-2023 futbol sezonunda heyecan devam ediyor. sezonu yarın oynanacak 2 maçla başlayacak. Geçtiğimiz hafta donu başlayan yeni sezonda ilk haftanın ardından 2.haftada görev yapacak hakemler belli oldu.

Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Amatör Küme’nin 2. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde:

17 Eylül 2022 Cumartesi

Argıncıkspor-Kocasinan Ülküspor: Alim Kandemir

18 Eylül 2022 Pazar

Kocasinan Şimşekspor-Kayserigücü FK: Necati Selçuk Şahin

Sungur FK-Esentepespor : Yusuf Uğurlu

Kayseri Simya Koleji-Kayseri Şekerspor: Hakan Çam

Akkışlaspor-Özvatan Gençlikspor: Hüseyin Keğin

Amaratspor-Yahyalıspor: Nail Berkant Sarıkaya

Trend Gayrimenkul-Gençlerbirliği: Hüseyin Otyakmaz

Kocasinan Yemlihaspor-Kayseri Yolspor: Ahmet Ulu

Gaziosmanpaşaspor-Gültepespor: Cem Eray Eşmekaya

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İHA

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