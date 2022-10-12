Kayseri Soğanlı Vadisi’ne sonbaharda da turist akını

Kayseri merkeze 80 kilometre mesafede bulunan Soğanlı Vadisi, güvercinlik, mağara, barınak ve kilise olarak kullanılan coğrafi yapısı ve son dönemde hayata geçirilen sıcak hava balon turları ile dikkat çekiyor. Ayrıca el yapımı bez bebekler de bölgeyi ziyaret edenler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Yeşilhisar sınırlarındaki Soğanlı Vadisi, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükılıç’ın da katkılarıyla hayata geçirilen tanıtım faaliyetleri sonrası, diğer illerden ve ülkelerden de turist çekmeye başladı. Sonbaharın gelmesi bile turizmdeki canlılığı etkilemezken gelen yabancı turistler burada yapılan etkinliklere yoğun ilgi gösteriyor.

Almanya’dan Türkiye’ye gelen çift, “Türkiye çok güzel. İnsanları sıcak kanlı ve yemekleri çok güzel. Soğanlı Vadisi ise harika” ifadelerini kullandılar. İsveçli turistler ise kanyonu çok beğendiklerini dile getirdiler.