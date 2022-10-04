Kayseri SGK'dan büyük operasyon

Kayseri Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Müdürlüğü tarafından, eczanelere düzenlenen baskında, ücreti daha önceden devletten tahsil edilmiş tonlarca ilaç ele geçirildi.

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  • 04.10.2022 18:51
  • Güncelleme: 04.10.2022 20:53
Kayseri SGK'dan büyük operasyon
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Kayseri Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Müdürlüğü tarafından, eczanelere düzenlenen baskında, ücreti daha önceden devletten tahsil edilmiş tonlarca ilaç ele geçirildi.

Kayseri Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Kayseri ve Yozgat’ta eczanelere baskın düzenledi. Baskın sonucu SGK ekipleri eczanelerin depolarında; ’satıldı’ gösterilerek, devletten parası tahsil edilmiş ama ikinci kez satış için depolanan, tonlarca ilaç ele geçirdi. SGK yetkilileri ilaç satışı ile devleti soyan eczanelerin sözleşmesini fesih ederek, sorumluları savcılığa gönderdi. Kayseri SGK Müdürü Hacı Ali Hasgül, yaptığı açıklamada “Devleti soyan eczanelere ve sağlık kuruluşlarına karşı detaylı çalışma ve operasyonlarımızı devam edecek, soygunculara göz açtırılmayacak, bu işin üzerine kararlılıkla gidilecektir” dedi.

İlaçlar ERÜ’ye verilecek

Ayrıca, depolardan çıkarılan tonlarca ilacın, Kayseri SGK tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin kullanımı için Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri’ne verileceği öğrenildi. Kayseri SGK ekipleri ile KOM Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin depolardaki çalışmaları sürerken, yapılan tespitlerden sonra, eczane yetkilileri hakkında ’nitelikli dolandırıcılık’ suçlamasıyla işlem yapılacağı belirtildi.

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İHA

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