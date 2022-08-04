Kayseri semt pazarın fiyatlar

 Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi'nde kurulan Perşembe Pazarında sebze ve meyvelerin önceki haftaya göre fiyatlarında değişiklik görülüyor.

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  • 04.08.2022 12:20
  • Güncelleme: 04.08.2022 12:20
Kayseri semt pazarın fiyatlar

Fiyatlar bazı ürünlerde değişmezken, bazılarında düştü, bazılarında yükseldi. Mutfak alışverişi yapmak isteyen vatandaş, market ve manavlara göre daha uygun fiyatlı olduğunu düşündüğü için semt pazarlarının yolunu tutuyor. Sahabiye Mahallesinde her perşembe günü kurulan semt pazarında fiyatları sizler için araştırdık. 

Pazar tezgâhlarında geçen haftaya göre fiyatı yükselen meyve ve sebzeler şu şekilde:  mantar 20 liradan 30 liraya, patlıcan 7,50 liradan 10 liraya, sarımsak 20 liradan 30 liraya, bamya 40 liradan 50 liraya yükseldi. 
Fiyatı geçen haftaya göre düşen sebze ve meyveler şu şekilde: kabak 10 liradan 7,50  liraya, muz 23 liradan 20 liraya, marul (tane) 7 liradan 5 liraya, üzüm 15 liradan 10 liraya, Kayısı 12,50 liradan 10 liraya, karpuz 5 liradan 3 liraya, domates 15 liradan 12,50 liraya, soğan 10 liradan 8 liraya düştü. 
Tezgâhlarda fiyatı değişmeyen ürünler ise şu şekilde: maydanoz (demet) 3,50 liradan, fasulye 15 liradan, patates 8 liradan, salatalık 7,50 liradan, limon 12 liradan 15 liraya, şeftali 10 liradan, biber 15 liradan, armut 10 liradan satılmaya devam etti.

1ha

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