Kayseri Şekerspor'da kanatlar ikizlere emanet

Kayseri Şekerspor'da 2006 doğumlu ikizler İbrahim Ege İvecan ile Mete İvecan Yeşil-Beyazlı ekibin sağ ve sol kanadında görev yapıyor.

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  • 31.10.2022 12:39
  • Güncelleme: 31.10.2022 13:21
Kayseri Şekerspor'da kanatlar ikizlere emanet
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Şekerspor’da 2006 doğumlu ikizler İbrahim Ege İvecan ile Mete İvecan Yeşil-Beyazlı ekibin sağ ve sol kanadında görev yapıyor.

Alt gruplarda direkt oynayan U-18 takımında da kadroya dahil olan ikizler İbrahim Ege ile Mete İvecan, futbolu sevdiklerini ve aynı takımda olmanın kendileri için ayrı bir mutluluk olduğunu söyledi. Mevki olarak ayrı kanatlarda olmalarının aralarında bir rekabete sebebiyet vermediğini de belirten ikizler, “Futbolu çok seviyoruz ve aynı takımda olmak bizi daha çok motive ediyor. Antrenmanlara birlikte geliyor, pozisyonları değerlendiriyoruz. Hayatımızda futbol önemli bir yer edinmiş durumda” diye konuştu.

İkizler sahada hem rakip hem de hakemlerden de ara sıra farklı tepkiler de aldıklarını belirterek, “Mevkiimiz ayrı olduğu için en azından kart pozisyonlarında sıkıntı yaşamıyoruz. Ancak, birimiz sarı kart gördüğünde diğeri görecek olsa bazen hakeme ikinci sarıyı yememek için ikiz olduğumuzu ve farklı numara taşıdığımızı söylüyoruz” dedi.

İHA

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