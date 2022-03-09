Kayseri Şeker sporcusundan büyük başarı

7-13 Mart tarihleri arasında, Bulgaristan’ın Flibe şehrinde düzenlenen U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda, milli takım mayosuyla minderi rakiplerine dar eden Kayseri Şeker Spor Kulübü sporcularından Emre Mutlu, altın madalya kazandı.

Türkiye U 23 Güreş Milli Takımı’nda 55 Kg’da mindere çıkan Kayseri Şeker Güreş Kulübü sporcularından Emre Mutlu, büyük gurur yaşattı. Bulgaristan’ın Flibe şehrinde 7-13 Mart tarihleri arasında düzenlenen U23 Avrupa Şampiyonası’nda, Güreş Milli Takımı’nda mindere çıkan Kayseri Şeker Güreş Kulübü sporcularından Emre Mutlu, çeyrek finalde Alman rakibi Steven Ecker’i 9 - 0, yarı finalde Moldovalı rakibi Artiom Deleanu’yu 11-7 ve finalde ise Bulgar rakibi Denis Krasimirov Demirov’u 12-6’lık skorla yenerek altın madalya kazandı. Bulgaristan’da Ayyıldızlı Bayrağımızı göndere çektirip, istiklal marşımızı okutan güreşçimiz Emre Mutlu başta Kayseri Şeker Ailesi olmak üzere, ülkemize büyük sevinç ve gurur yaşattı. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, güreşçimiz Emre Mutlu’yu telefonla arayarak tebrik etti.

Öte yandan bugünde Kayseri Şeker Spor Kulübü’nün, milli takımda 72 kg’da mücadele eden bir diğer sporcusu, Abdullah Toprak da, bu akşam final müsabakasında Gürcistanlı rakibi Giorgi Chkhıkvadze ile altın madalya için mindere çıkacak.