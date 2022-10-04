Kayseri Şeker, sektörde 'İLK ve TEK' olma özelliğini devam ettiriyor.
Kayseri Şeker, sektörde 'İLK ve TEK' olma özelliğini devam ettiriyor.
- 04.10.2022 21:08
- Güncelleme: 04.10.2022 21:08
Ar-Ge Merkezi bünyesinde üretimine başlanılan "Kahverengi Toz Şeker" olarak bilinen ürün; Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yapılan denetimler ve analizler sonucunda uygunluk alarak "TSE 12478" ürün belgesini almaya hak kazanmıştır.
Bu üretime göre Kayseri Şeker, Türkiye’de bu alanda ilk ve tek olması özelliği ile öncülük etmeye devam etmektedir.
Kurumsal Haber
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