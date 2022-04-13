Kayseri Şeker, şehir dışına taşınacak mı?

Binlerce çiftçinin pancarını alan ve binlerce işçiye istihdam sağlayan Kayseri Şeker Fabrikası, 1955 senesinde merhum başbakan Adnan Menderes tarafından açıldı. Fabrika kendi ismini de taşıyan Şeker Mahallesi’nde faaliyetine devam ediyor. Zaman içinde kentin genişlemesiyle fabrikanın çevresi yeni yerleşim alanlarıyla doldu. Bu da Kayseri Şeker’in kent dışında bir alana taşınıp taşınmayacağı konusunu gündeme taşıdı. Konu, KayseRadar ve Hunat TV ortak yayınında Mustafa Bayram ve Kürşat Açıkgöz’ün sunduğu Ramazan Sohbetleri programına katılan Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay’a soruldu. Akay, zaman zaman bu konunun gündeme taşındığını ancak şu ana kadar bununla ilgili bir çalışmanın ise hiç yapılmadığını söyledi. “Bizim gündemimizde taşınma yok” diyen Akay, “Biz buradan çıkarsak şehrin ciğeri yok olur. Ayrıca biz çevre konusunda son derece dikkatliyiz. Hiçbir probleme yol açmıyoruz. Pancar yolumuz sayesinde artık trafiği de etkilemiyoruz. Bu şirketi şuan taşımak büyük oranda maliyet demek. Ama şuan zaten gündemimizde taşınma konusu yok” diye konuştu.

PANCAR KOTASI MESELESİ

Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, çiftçiye getirilen pancar kotasının kendi bölgeleri için arttırılması gerektiğini de söyledi. 2022 yılının kotasının Türkiye genelinde 50 bin ton arttırıldığını anımsatan Akay, ancak bu kotanın mevcut kosanı bile dolduramayan 3 kuruluşa dağıtıldığını iddia etti. Akay, “Tüketim ihtiyacını üretimle karşılamak lazımdı. Arttırılan miktarda kota sadece 3 kuruluşa dağıtıldı. Bunların ortak özelliği ise kotasını dolduramamaları. Kota dolduramayana kota arttırmak mantıklı değil. Biz şu anda yüzde 40 daha fazla üretim yapabilecek kapasiteye sahibiz. Türk Şeker bunu çözemiyorsa Kayseri ve Konya Şeker Türkiye’nin sorununu çözer. Ama bize ek kota verilmezse yapamayız. Çiftçiye ilave kota vermek için bizim almamız lazım. Yine de biz krizi göz önüne alarak çiftçileri kota konusunda özgür bıraktık” diye konuştu.

ÇİFTÇİYE RAMAZAN BAYRAMI AVANSI VERİLECEK Mİ?

Bir soru üzerine Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, çiftçiye Ramazan ve Kurban bayramları avansı verilmeyeceğini açıkladı. Daha önce bu iki bayramda üreticiye tek avans veren fabrika olduklarını anımsatan Akay, “Biz Ramazan Bayramı avansını ödeyen tek kurum idik. Ama artık yapamıyoruz. Çünkü bu mevsimde pancar ekilmiyor. Üretilmeyen ürünün avansı ödenmez. Bu sene biliyorsunuz avans takvimi açıkladık. Sulama avansını Temmuz ve Ağustos olarak iki parçaya ayırdık. Ayrıca çiftçimize ton başına 4,5 litre yakıt desteği veriyoruz. Bunlarla çiftçimizin ihtiyacını karşılıyoruz” şeklinde konuştu.

FABRİKANIN FİNANSAL DURUMU

Kayseri Şeker’in finansal durumu hakkında da bilgi veren Hüseyin Akay, problemin olmadığını açıkladı. Akay, “Finansal hiçbir sorun yok. Bırakın Türkiye’yi biz bu işi dünyada en iyisini yaptığımız kanaatindeyiz. Siz yatırımcı olmasanız batan bir yere kredi verir misiniz? Biz kredi derecelendirmesi istediğimiz takdirde en yüksek notları alıyoruz. Kayseri Şeker’in banka kredi borcu düştü. Turhal Şeker’in de son taksiti ödenmiş olacak. Şeker, kazancı hariçken bile iyi durumdayız” diye konuştu.

FABRİKALARIMIZI SÜREKLİ YENİLİYORUZ

Kayseri Şeker ve yönettiği Boğazlıyan ve Turhal Şeker Fabrikalarında da sürekli yenileme yatırımları yaptıklarını belirten Akay, “İstihdama olan katkıları ile birincilik başarıları elde eden fabrikalarımız, ekonomiye ve üretene güç vermektedir” dedi.

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ

Kayseri Şeker olarak sosyal sorumluluk projelerine de ağırlık verdiklerini vurgulayan Hüseyin Akay, sektörde ‘sosyal sorumluluk’ belgesi alan tek kurum olduklarını anlattı. Akay, “Kayseri Şeker’in bilinen bilinmeyen bir sürü yardımı var. Milli Eğitim Bakanlığı’na destek sağladık. Buna benzer kamu kuruluşlarına da yardımımız devam ediyor. Bir de özellikle amatör spora desteğimiz sürüyor. Ayrıca bizim çiftçilerimizin öğrencilerine de karşılıksız burslarımız var. Bunlar bizim görevimiz gibi ve yapmaya devam edeceğiz. Bu kurumun vergiden öte halka katkı sağlamak gibi görevi var” diye konuştu.

Kayseri Şeker’in Türkiye ve Kayseri için önemli bir değer olduğunu vurgulayan Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, herkesin bu kuruma sahip çıkması gerektiğini sözlerine ekledi.