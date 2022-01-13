Kayseri Şeker pancar avans fiyatını güncelledi

2022 üretim yılı için 16 polar pancar avans fiyatını 720 TL/Ton olarak açıklayan Kayseri Şeker, güncelleme yaparak avans fiyatını 800TL/Tona yükseltti.

PAYLAŞ
  • 13.01.2022 14:05
  • Güncelleme: 13.01.2022 16:28
Kayseri Şeker pancar avans fiyatını güncelledi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

2022 üretim yılı için 16 polar pancar avans fiyatını 720 TL/Ton olarak açıklayan Kayseri Şeker, güncelleme yaparak avans fiyatını 800TL/Tona yükseltti.

Türkiye’deki tüm şeker fabrikalarından önce pancar avans fiyatını yaklaşık yüzde 72 oranında artırarak, 16 polar pancar avans fiyatını 720 TL/Ton olarak açıklayan Kayseri Şeker, yeni bir güncelleme ile rakamı 800 TL/Ton olarak belirledi. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, konuya ilişkin açıklamasında; çiftçinin artan girdi fiyatlarını da dikkate alarak, daha rahat üretim yapmaları için 16 polar pancar için daha önce açıkladıkları avans fiyatında tekrar güncellemeye gittiklerini söyledi. Başkan Akay; "Türkiye’deki tüm şeker fabrikalarından önce pancar avans fiyatımızı 420TL/Tondan 720 TL’ Tona çıkarmıştık. Bununla da yetinmeyerek 80 TL/ton ilave bir artışla 2022 yılı için 16 polar pancar avans fiyatımızı 800TL/Tona yükselttik. Prim uygulamasını ise kesin pancar fiyatıyla birlikte açıklayacağız" dedi.

Başkan Akay, 2021 yılında taahhüt ettikleri kotayı mücbir sebeplerden dolayı dolduramayan çiftçilere de cezai işlem yapmama kararı aldıklarını sözlerine ekledi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Üniversite öğrencilerinden Büyükkılıç'a 'Çamaşırhane' teşekkürü

Üniversite öğrencilerinden Büyükkılıç'a 'Çamaşırhane' teşekkürü

3 Kuşak Gürpınar ailesinin 'Resim Sergisi' Talas'ta

3 Kuşak Gürpınar ailesinin 'Resim Sergisi' Talas'ta

Rektör Karamustafa: 'Ahiliğin merkezi Kırşehir değil Kayseri'dir'

Rektör Karamustafa: 'Ahiliğin merkezi Kırşehir değil Kayseri'dir'

Kayserispor'da istifa eden yöneticilerin yerine gelen isimler belli oldu

Kayserispor’da istifa eden yöneticilerin yerine gelen isimler belli oldu

Kaski'den Develi'ye 7 milyon TL'lik yatırım

Kaski'den Develi'ye 7 milyon TL'lik yatırım

Erciyes ve diğer kayak merkezlerinde kar kalınlığı

Erciyes ve diğer kayak merkezlerinde kar kalınlığı

Çok Okunanlar
1
3 kişinin öldüğü dehşet anları kamerada

3 kişinin öldüğü dehşet anları kamerada

2
Kayseri'de sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

Kayseri'de sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

3
En son 28 yıl önce görünen bitkiler Kayseri'de yeniden gözlemlendi

En son 28 yıl önce görünen bitkiler Kayseri'de yeniden gözlemlendi

4
Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü 2 yaralı

Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü 2 yaralı

5
Kaski'den İncesu ilçesine 9 milyonluk yatırım

Kaski'den İncesu ilçesine 9 milyonluk yatırım

6
Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri Üniversitesi, kabına sığmıyor

Kayseri Üniversitesi, kabına sığmıyor

CHP Milletvekili Arık: 'İşciler haklarını istiyor'

CHP Milletvekili Arık: 'İşciler haklarını istiyor'

DAHA FAZLA
Kayserispor 'Hoca'sız kaldı

Kayserispor ‘Hoca’sız kaldı

Milletvekili Ataş, 46 kez yapılan akaryakıt zammına ve pahalılığa dikkat çekti

Milletvekili Ataş, 46 kez yapılan akaryakıt zammına ve pahalılığa dikkat çekti

Arık'tan Vergi Denetim Başkanlığı'nın Konya'ya taşınmasına tepki

Arık'tan Vergi Denetim Başkanlığı'nın Konya'ya taşınmasına tepki

'Enerji verimliliği sürdürülebilir kalkınmanın olmazsa olmazıdır'

'Enerji verimliliği sürdürülebilir kalkınmanın olmazsa olmazıdır'

Başkan Büyükkılıç, Kariyer Günleri'nde 300 öğrenciyle bir araya geldi

Başkan Büyükkılıç, Kariyer Günleri'nde 300 öğrenciyle bir araya geldi