Kayseri Şeker'in Kredi Notu Yükseldi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından Türkiye'de yetkilendirilmiş tek kredi derecelendirme kuruluşu olan JCR Eurasia Rating, tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde Kayseri Şeker'in kredi notunu BBB (trk)'den, A-(tr)'ye (yatırım yapılabilir seviye) yükseltirken, kısa vadeli ulusal ihraççı kredi notunu ise J1 (tr) olarak belirledi.

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  • 03.11.2022 10:43
  • Güncelleme: 03.11.2022 13:58
Kayseri Şeker'in Kredi Notu Yükseldi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından Türkiye’de yetkilendirilmiş tek kredi derecelendirme kuruluşu olan JCR Eurasia Rating, tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde Kayseri Şeker’in kredi notunu BBB (trk)’den, A-(tr)’ye (yatırım yapılabilir seviye) yükseltirken, kısa vadeli ulusal ihraççı kredi notunu ise J1 (tr) olarak belirledi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating, Kayseri Şeker’in kredi notunu yükselttiğini açıkladı. JCR Eurasia Rating değerlendirmesinde; Kayseri Şeker’in uzun iş geçmişini, geçen yılki fon oluşturma kapasitesini, varlık ve satış büyümesinin sürdürülebilirliğini, deneyimli ve nitelikli yönetim kadrosunu, şeker üretim sektörünün en büyük oyuncularından biri olmasını, operasyonel performansını, operasyonlardan kaynaklanan nakit akışının öngörülebilirliğini dikkate aldı. İlgili raporda, Kayseri Şeker’in yüzde 16,32 kota payı ile cirosunun ve güçlü pazar konumunu korumakta olduğuna vurgu yapıldı. JCR Eurasia, finansal borçlardaki düşüş ve FAVÖK üretimindeki artış nedeniyle 2021 mali yılında kaldıraç oranlarında kayda değer iyileşmelerin izlendiğini kaydetti. Önemli düzeyde pozitif net işletme sermayesiyle, likidite yönetimini kolaylaştıran iyileştirilmiş nakit akış ölçümüyle, mevcut yatırım amaçlı gayrimenkullerin, nakit oluşturma kapasitesi üzerindeki pozitif etkisinin altını çizdi. JCR Rating’in değerlendirmesinde; Kayseri Şeker’in düşük tahsilat riskleri ve güvenilir müşteri tabanı ile güçlendirilmiş aktif kalitesine de vurgu yapıldı. Finansman maliyetlerini düşürmek, alternatif fonlama kaynakları oluşturmak amacıyla yapılan ihraçlar ve halka arz çalışmaları Kayseri Şeker’in borçlanma yapısını olumlu etkileyeceği gibi maliyetlerini aşağı çekerek karlılığının daha da artmasına katkı sağlayacak bir zemin oluşturmasının beklendiği kaydedildi.

Türkiye’de yetkilendirilmiş tek kredi derecelendirme kuruluşu olan JCR Eurasia Rating tüm bu değerlendirmeler sonucunda Kayseri Şeker’in kredi notunu BBB (trk)’den, A-(tr)’ye (yatırım yapılabilir seviye) yükseltirken, kısa vadeli ulusal ihraççı kredi notunu ise J1 (tr) olarak belirledi.

İHA

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