Kayseri Şeker'den, Pakistan'a dost eli

Pakistan'da yaşanan ve ülke tarihinin en büyük doğal afeti olarak tarihe geçen sel felaketi sonrası Kayseri Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından başlatılan yardım kampanyasına Kayseri Şeker de omuz verdi.

PAYLAŞ
  • 09.09.2022 17:54
  • Güncelleme: 09.09.2022 18:24
Kayseri Şeker'den, Pakistan'a dost eli
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Pakistan’da yaşanan ve ülke tarihinin en büyük doğal afeti olarak tarihe geçen sel felaketi sonrası Kayseri Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından başlatılan yardım kampanyasına Kayseri Şeker de omuz verdi.

Tarihinin en büyük doğal afetini yaşayan dost ve kardeş ülke Pakistan’a, Kayseri Şeker de dost elini uzattı. Kayseri Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından başlatılan yardım kampanyasına 25 ton şeker ile destek verdi.

Dost ve kardeş ülke Pakistan’da yaşanan sel felaketinden duyduğu üzüntüyü dile getiren Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, “Pakistanlı bin kardeşimizin hayatını kaybettiği, büyük yıkıma neden olan sel felaketi sonrası Kayseri Şeker olarak kardeşlerimize bir nebzede olsa katkı sağlamak adına yardım kampanyasında yerimizi aldık. Kayseri Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü yardım tırı ile 5’er kg’lık toplam 25 ton şeker yola çıktı. Pakistan halkına geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerimizi iletiyor, bir daha böylesi felaketleri yaşamamalarını Cenab-ı Allah’tan temenni ediyoruz’ diye konuştu.

galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Göğüs Hastalıkları polikliniklerine başvurular çoğaldı

Göğüs Hastalıkları polikliniklerine başvurular çoğaldı

Kayseri'deki DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama

Kayseri'deki DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama

Jandarmadan tarihi eser operasyonu 550 adet sikke ele geçirildi

Jandarmadan tarihi eser operasyonu 550 adet sikke ele geçirildi

Uyuşturucuyu çelik kasada zulalamışlar

Uyuşturucuyu çelik kasada zulalamışlar

Büyükşehir, Erciyes Dağı'ndan aldığı ilham ile 3 bin 917 eserli yıl sonu sergisini açıyor

Büyükşehir, Erciyes Dağı'ndan aldığı ilham ile 3 bin 917 eserli yıl sonu sergisini açıyor

Başkan Büyükkılıç, Yahyalı'da mahalle muhtarları ile bir araya geldi

Başkan Büyükkılıç, Yahyalı'da mahalle muhtarları ile bir araya geldi

Çok Okunanlar
1
Buğdaylı mahallesinde cinayet

Buğdaylı mahallesinde cinayet

2
İldem parkında cinayet

İldem parkında cinayet

3
KAYSERİ GEZİ REHBERİ… İncesu Marina nerededir ve nasıl gidilir?

KAYSERİ GEZİ REHBERİ… İncesu Marina nerededir ve nasıl gidilir?

4
Erciyes Üniversitesi'nde Öğrencilikten Rektör Adaylığına Bir Başarı Hikayesi

Erciyes Üniversitesi'nde Öğrencilikten Rektör Adaylığına Bir Başarı Hikayesi

5
Başkan Yalçın'dan yaz kuran kursu öğrencilerine dondurma ikramı

Başkan Yalçın'dan yaz kuran kursu öğrencilerine dondurma ikramı

6
Üniversite harç ücretlerine yüzde 36 zam

Üniversite harç ücretlerine yüzde 36 zam

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Özhaseki'den Kayseri OSB yönetimine hayırlı olsun ziyareti

Özhaseki'den Kayseri OSB yönetimine hayırlı olsun ziyareti

2 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

2 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

DAHA FAZLA
Kayseri Şeker'den, Pakistan'a dost eli

Kayseri Şeker'den, Pakistan'a dost eli

Özdemir: 'CHP Türkiye'nin milli güvenliğine de tehdit oluşturmaya başladı'

Özdemir: 'CHP Türkiye'nin milli güvenliğine de tehdit oluşturmaya başladı'

Aranan şahıslar yarım saatlik kovalamaca sonucu yakalandı

Aranan şahıslar yarım saatlik kovalamaca sonucu yakalandı

Hacılar'da 'mozzarella peyniri' üretilecek

Hacılar'da 'mozzarella peyniri' üretilecek

Hudapar İl Başkanı Çalhan'dan gazetemize ziyaret

Hudapar İl Başkanı Çalhan'dan gazetemize ziyaret