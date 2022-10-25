Kayseri Şeker'den Bünyan'da çifte açılış

Kayseri Şeker’in Bünyan’a kazandırdığı tarım market ve bölge müdürlüğü hizmet binası törenle hizmete açıldı. Bünyanlı çiftçilerin yoğun ilgisi altında gerçekleştirilen törende konuşan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; "Bünyan’a değer katan yatırımların açılışını gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz" dedi.

1 Haziran 2021’de temeli atılan ve 3 bin 398 metrekare alan üzerine inşa edilen ve iki bloktan oluşan tesiste, bölge müdürlüğü hizmet binası ve tarım marketin yanı sıra, 150 metrekarelik 24 adet daire ve 10 adet de dükkânın yer aldığı kompleks törenle hizmete açıldı. Bünyanlı çiftçilerin yanı sıra siyasi parti ve sivil toplum kuruluş temsilcilerinin de yoğun ilgi gösterdiği törene Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ve ilçe protokolü de katıldı. Törende konuşan Bünyan Ziraat Odası Başkanı Lütfi Özsolak, bu tesislerin inşa edildiği arsanın Ziraat Odası’na ait olduğu ve Kayseri Şeker ile yapılan anlaşma çerçevesinde bu yatırımın gerçekleştirildiğini söyledi. Başkan Özsolak;‘Kayseri Şeker sayesinde odamızın atıl vaziyette duran arsası değerlendirilmekle kalmayıp 10 adet dükkânda Ziraat Odamıza arsa karşılığı kazandırılmış oldu. İlçemize değer katan böylesi bir yatırımı gerçekleştiren başta Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanımız Hüseyin Akay olmak üzere Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çiftçilerimize ve Bünyan’ımıza hayırlı olsun’ dedi.

Belediye Başkanı Özkan Altun da, "Tarım Market ve içerisinde idari hizmet binası, yeni konutlar ve iş yerlerinin bulunduğu bu değerli yapı ilçemizdeki gelişim ve değişime katkı sağlayarak Kayseri Şeker’in ve Yönetim Kurulu Başkanımız Hüseyin Akay’ın bize vermiş olduğu kıymeti gösteren bir değerdir. Bizde Bünyan Belediyesi olarak her türlü desteği verdik, vermeye devam edeceğiz. Bünyan’a vermiş olduğunuz değerden dolayı Hüseyin Akay Başkanın öncülüğünde tüm Kayseri Şeker ailesine teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum" diye konuştu.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay da, "Mutlu bir vesile ile bir aradayız, gurur duyuyorum. Yatırımlar hep beraber gerçekleşiyor, başarı birlikte sağlanabiliyor, kolay da olmuyor ama Bünyan’a değer katan bir tesisi kazandırmış olmak hepimiz için gurur vesilesi bu başarıda Kayseri Şeker Fabrikasının ve Kayser Pancar Kooperatifinin Yönetiminde görev alan bütün arkadaşlarımızın da etkileri, katkıları var onlara hasletten teşekkür ediyorum. Dünya’da ekonomik krizin, sorunların devam ettiği ortamda Kayseri Şeker hem işini en iyi yapıyor hem de bu yatırımları yapacak gücü kendisinde buluyor. Allah’a şükür bu gücü bize öncelikle çiftçilerimiz veriyor. Allah razı olsun bunları başarma gücü versin. Allah emeğinizi zayi etmesin. İnşallah bu tesis bu bölgedeki bütün çiftçilerimize iyi hizmetler sunacak, katkı sağlayacak, ihtiyaçlarını en iyi seviye de karşılayacak Allah hayırlı, uğurlu eylesin" ifadelerini kullandı.

Kayseri Şeker Bünyan Pancar Bölge Müdürlüğü ve Tarım Marketin açılış töreni Bünyan Müftüsü Çelebi Gün’ün dua konuşması ve kurban kesimi ile sona erdi.