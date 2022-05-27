Kayseri Şeker'de terfi sevinci

Kayseri Şeker'in Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal Fabrikalarında çalışan 183 personel terfi sevinci yaşadı. Terfi töreninde konuşan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker, nitelikli donanımlı personel yapısı ile çok daha başarılı işlere imza atacak dedi.

PAYLAŞ
  • 27.05.2022 16:10
  • Güncelleme: 27.05.2022 17:35
Kayseri Şeker'de terfi sevinci
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Şeker’in Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal Fabrikalarında çalışan 183 personel terfi sevinci yaşadı. Terfi töreninde konuşan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, "Kayseri Şeker, nitelikli donanımlı personel yapısı ile çok daha başarılı işlere imza atacak" dedi.

Kayseri Şeker, pancar üretimi ve şeker sektöründe ortaya koyduğu farkındalıklara ve ilklere bir yenisini daha ekledi. Kayseri Şeker, tarihinde aynı anda ilk kez 183 personelini terfi ettirerek nitelik ve donanım açısından personel yapısını daha da güçlendirdi. 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu’nda düzenlenen terfi töreninde sevinç ve coşku yaşandı. Törene Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Hurşit Dede, Kayseri Pancar Kooperatifi ve Kayseri Şeker Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri ile Genel Müdür İsmail Gedik ve Şeker-İş Sendikası Şube Başkanı İbrahim Dayı ile Kayseri, Boğazlıyan ve telekonferans yoluyla da Turhal Fabrikasında terfi alan personeller katıldı. Törenin açılışında konuşan Şeker - İş Sendikası Şube Başkanı İbrahim Dayı, Kayseri Şeker tarihinde ilk kez bu büyüklükte bir terfi yaşandığına dikkati çekerek; "Bugün, personelimiz için artık bir bayram günü olarak karşılık bulacak. Başkanımız Hüseyin Akay liderliğinde Kayseri Şeker, bundan önceki tüm toplu iş sözleşmelerinde o günün şartlarında diğer şeker fabrikalarına göre her zaman en yüksek zammı verdi. Bugün de terfilerde yine bir rekora imza attı. Bu sebeple başkanımıza ve yönetimine ne kadar teşekkür etsek azdır. Başkanımızın yolu yolumuzdur" dedi. Terfi sevinci yaşayan personellerden Oğuzhan Güneş, Selçuk Kaya, Ahmet Özbek, Emir Akyüz, Osman Koçkar, Adem Er de törende söz alarak Başkan Akay ve yönetimine teşekkür ederek Başkan Akay liderliğinde Kayseri Şeker’de çalışmanın ayrıcalığını ve konforunu yaşadıklarını dile getirdiler.

Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Hurşit Dede de konuşmasında terfi alan personelleri tebrik ederek; "Her geçen gün büyüyen, gücüne güç katan Kayseri Şeker çalışanlarını desteklemeye, hak edenin hakkını vermeye devam ediyor. Çiftçiye hizmet yolumuzda bu kutlu davamızda sizlerle daha güzel başarılara imza atacağımıza inancım tamdır" diye konuştu. Personelin sevgi seli ile kürsüye çıkan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay şu görüşlere yer verdi;

"Kayseri Şeker sektörün her alanında olduğu gibi personel istihdamı konusunda da gerek nicel ve gerekse nitel anlamda farkını ortaya koymaktadır. Hak edene hakkını teslim etme anlayışımız çerçevesinde bir süre önce başlatılan terfi süreci tamamlanarak Kayseri Şeker tarihinde en yüksek terfileri vermek bizlere nasip oldu. Sebat eden, hak eden, gayret gösteren, şirkete sahip çıkan, işine ekmeğine sarılan, işinde belirli bir süre uzmanlaşan personellerimiz bundan sonraki süreçte de terfi sevinci yaşamaya devam edecek. Kayseri Şeker, nitelikli ve donanımlı insan gücüyle geleceğe güvenle bakmaktadır. Allah’a şükür hep birlikte gösterdiğimiz gayretlerle Kayseri Şeker’i başarıdan başarıya koşturuyoruz. Bunu arkamdaki bu kadar değerli, öz verili, samimi, erdemli, ahlaklı, çalışkan, dürüst çiftçilerimizle ve çalışanlarımızla başardık. Kayseri Şeker sektörün artık nadide bir çiçeğidir. Parlayan bir yıldızıdır."

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Büyükşehir'in Gençlik Merkezi'nde 'tecrübe' konuşuyor

Büyükşehir'in Gençlik Merkezi'nde 'tecrübe' konuşuyor

ERÜ ile Erciyes A.Ş. Arasında 'Zirvede Kariyer' Protokolü yeniden imzalandı

ERÜ ile Erciyes A.Ş. Arasında 'Zirvede Kariyer' Protokolü yeniden imzalandı

Büyükşehir'in 'Değer Gençlik Projesi'ne' Büyük İlgi

Büyükşehir'in 'Değer Gençlik Projesi'ne' Büyük İlgi

Büyükşehir'e akıllı trafik ve sağlıkta tam not

Büyükşehir'e akıllı trafik ve sağlıkta tam not

AGÜ'de Uluslararası Personel Hareketliliği Haftası

AGÜ'de Uluslararası Personel Hareketliliği Haftası

Konut alanı arsası ihale ile satılacak

Konut alanı arsası ihale ile satılacak

Çok Okunanlar
1
38 yaşındaki kişi intihar etti

38 yaşındaki kişi intihar etti

2
Erciyes Üniversitesi'nin acı günü

Erciyes Üniversitesi’nin acı günü

3
Elektrik çarpan kişi ağır yaralandı

Elektrik çarpan kişi ağır yaralandı

4
İncesu'daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

İncesu’daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

5
Zafer Partisi, göçmenlerle ilgili kısa film yayınlayan yönetmenin gözaltına alınmasını protesto etti

Zafer Partisi, göçmenlerle ilgili kısa film yayınlayan yönetmenin gözaltına alınmasını protesto etti

6
13'üncü kattan atlayan kişi yaşamını yitirdi

13’üncü kattan atlayan kişi yaşamını yitirdi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İncesu'da Hem Hal Odası açıldı

İncesu'da Hem Hal Odası açıldı

Hukukçu Talha Gerçek: 'Israrlı takip suçu TCK'ye eklendi'

Hukukçu Talha Gerçek: “Israrlı takip suçu TCK’ye eklendi”

DAHA FAZLA
Hüseyin Akay 'İthalat piyasada ki fiyatı dengelemeli'

Hüseyin Akay; “İthalat piyasada ki fiyatı dengelemeli”

Kayseri'de engelli vatandaşlara akülü ve tekerlekli sandalye dağıtıldı

Kayseri’de engelli vatandaşlara akülü ve tekerlekli sandalye dağıtıldı

Kayseri'de FETÖ'den 7 yıl 6 ay hapis cezası alan firari yakalandı

Kayseri'de FETÖ'den 7 yıl 6 ay hapis cezası alan firari yakalandı

Kayseri Şeker'de terfi sevinci

Kayseri Şeker'de terfi sevinci

Geleneksel Çerkes El Sanatları Sergisi açıldı

Geleneksel Çerkes El Sanatları Sergisi açıldı