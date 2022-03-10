Kayseri Şeker çiftçinin yanında

2022 üretim yılı için 16 polar pancar avans fiyatını 800TL/Ton olarak açıklayan Kayseri Şeker, yeni bir güncelleme yaparak fiyatı 1000TL/Ton'a yükseltti. Artan üretim maliyetlerini dikkate alarak güncellemeye gittiklerini belirten Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay 'Kayseri Şeker çiftçisinin her zaman yanında' diye konuştu.

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  • 10.03.2022 11:31
  • Güncelleme: 10.03.2022 12:00
Kayseri Şeker çiftçinin yanında
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

2022 üretim yılı için 16 polar pancar avans fiyatını 800TL/Ton olarak açıklayan Kayseri Şeker, yeni bir güncelleme yaparak fiyatı 1000TL/Ton’a yükseltti. Artan üretim maliyetlerini dikkate alarak güncellemeye gittiklerini belirten Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; ‘Kayseri Şeker çiftçisinin her zaman yanında’ diye konuştu.

Kayseri Şeker pancar avans fiyatında güncelleme yaptı. 2022 üretim yılı için 16 polar pancar avans fiyatını 800TL/Ton olarak açıklayan Kayseri Şeker, yeni bir güncelleme ile fiyatı 1000TL/Ton’a yükseltti. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay konuya ilişkin yaptığı değerlendirmesinde şu görüşlere yer verdi;

"Çiftçilerimizin artan üretim maliyetlerini dikkate alarak, üretim sürecinde sıkıntı yaşamamaları için 16 polar pancar avans fiyatını 800 TL/Ton’dan 1000TL’tona yükselttik. Böylelikle geçen yıl 420 TL/Ton olan pancar avans fiyatı yüzde 138 oranında artmış oldu. Kayseri Şeker her zaman çiftçisinin ve üretimin yanında. Çiftçilerimizin rahat bir biçimde üretimlerini gerçekleştirmeleri için Kayseri Şeker olarak sektörde ilk adımları atmaya devam ediyoruz. Bu vesileyle pancar avans fiyatımız çiftçilerimize hayırlı olsun. Cenab- ı Allah, çiftçilerimize bol ve bereketli bir üretim sezonu geçirmeyi nasip etsi."

İHA

Kayseri Gündem
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