Kayseri Şeker, 3 milyon tonun üzerinde rekolte bekliyor

Türkiye'de geçen yıl 18,3 milyon ton şeker pancarı hasat edildiğini aktaran Akay 33 fabrikada 2 milyon 500 bin ton şeker üretildiğini ifade etti.

Çiftçilerin yoğun bir tempoyla pancar hasadını sürdüğünü belirten Akay, '' Bizim 3 fabrikamız var. Kayseri, Boğazlıyan, Turhal olarak toplam 500 bin dekar alanda çiftçilerimize pancar ektiriyoruz.Yaklaşık 14 bin çiftçiyle bunu yapıyoruz.Faaliyet sahamız içerisinde 6 il, 41 ilçe ve 500' e yakın köy bulunmakta. Bu sene yaklaşık 3 milyon tonu aşkın rekolte bekliyoruz. İşin doğrusu, 3 milyon 50 bin ton gibi bir pancar işlenir diye ümit ediyoruz. Bunun sonucunda da 450 bin tonluk bir şeker üretimi bekliyoruz. Bizim kotamız 429 bin 550 ton, 3 fabrikamızdaki kotamız, böyle olunca kota fazlası bir üretim gerçekleştireceğiz İnşaallah.'' diye konuştu.