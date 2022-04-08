Kayseri Şehir Hastanesi, Türkiye'de bir ilke imza attı

Kayseri Şehir Hastanesi'nde alanında ilk olan 'Çocuk Gelişimi Oyun Terapisi Birimi' açıldı. Haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu.

PAYLAŞ
  • 08.04.2022 15:36
  • Güncelleme: 08.04.2022 15:36
Kayseri Şehir Hastanesi, Türkiye'de bir ilke imza attı

Kayseri Şehir Hastanesi, yeni terapi birimi ile Türkiye'de bir ilke imza attı. Çocuk psikiyatrisi polikliniğinden yönlendirilen hastaların iç dünyalarını onlarla oyun oynayarak anlamak, çocukları gelişimsel açıdan takip edebilmek için Kayseri Şehir Hastanesi'ne Çocuk Gelişimi Oyun Terapisi Birimi açıldı. 

Çocuk Gelişim Uzmanı Elif Demirci, "Hastanemizde çocuk gelişimi uzmanları sağlık kurumuna çocuk gelişim polikliniklerinde ve yeni doğan ünitesinde görev yapmaktadır. Kayseri Şehir Hastanesi'ne muayeneye gelen ve tedavisi devam eden doğumdan itibaren 18 yaşına kadar olan tüm çocukların gerekli gelişim testlerini çocuk gelişim uzmanları yapmaktadır. Çocuk gelişimi uzmanları gelişim testlerinde çocukların bilişsel, dil, psikomotor, sosyal duygusal ve ozbakim becerilerini değerlendirmektedir. Çocuk gelişim polikliniklerine çocuk psikiyatri gibi polikliniklerden uzman hekimler tarafından yönlendirilmektedir. Aile ve çocuk kapsamlı hizmetler bu alanda eğitim almış profesyonel meslek elemanları tarafından yapılmalıdır. Biz çocuk gelişim uzmanları çocuğun yüksek yararı temel ilkesi bağlamında çalışmaktayız" diye konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, sosyal medya hesabından ‘Çocuk Gelişimi Oyun Terapisi Birimi’nden görüntüler paylaşarak; “Kayseri Şehir Hastanemizdeki Çocuk Gelişimi Oyun Terapisi Birimi, çocuk psikiyatrisi polikliniğinden yönlendirilen hastaların iç dünyalarını onlarla oyun oynayarak anlamak, çocuklarımızı gelişimsel açıdan takip edebilmek için açıldı. Aileler için yol gösterici, Türkiye’de ilk!” mesajını verdi.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Anbar Mahallesi'ne yeni aile sağlığı merkezi

Anbar Mahallesi'ne yeni aile sağlığı merkezi

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

Talas Belediyesi 'bahara merhaba' dedi

Talas Belediyesi 'bahara merhaba' dedi

İhtiyaç sahiplerine ramazan iaşesi Kocasinan belediyesinden

İhtiyaç sahiplerine ramazan iaşesi Kocasinan belediyesinden

Kayseri'de ulaşımda yeni dönem

Kayseri'de ulaşımda yeni dönem

Milletvekili Ataş:'Ülkemiz tarihte görülmemiş bir ekonomik felakete hızla sürükleniyor'

Milletvekili Ataş:'Ülkemiz tarihte görülmemiş bir ekonomik felakete hızla sürükleniyor'

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de hatimle teravih kılınacak camiler

Kayseri’de hatimle teravih kılınacak camiler

2
Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

3
Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa'da kültür elçimiz oldu

Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa’da kültür elçimiz oldu

4
Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

5
Kayseri için projelere imza atılıyor

Kayseri için projelere imza atılıyor

6
İncesu Belediyesi'nden işçilere rekor zam

İncesu Belediyesi’nden işçilere rekor zam

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sahte dolarla alışveriş yaparken yakalandı

Sahte dolarla alışveriş yaparken yakalandı

Kayseri'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 şahıs yakalandı

Kayseri'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 şahıs yakalandı

DAHA FAZLA
Vali Günaydın'dan 10 Nisan Polis Haftası' Mesajı

Vali Günaydın'dan 10 Nisan Polis Haftası" Mesajı

Kayseri Şehir Hastanesi, Türkiye'de bir ilke imza attı

Kayseri Şehir Hastanesi, Türkiye'de bir ilke imza attı

Otobüs işletmecileri devletten destek değil, yakıtın düşürülmesini istiyor

Otobüs işletmecileri; devletten destek değil, yakıtın düşürülmesini istiyor

Şiddetli rüzgar ağacı devirdi

Şiddetli rüzgar ağacı devirdi

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşu Develi'de kutlanıyor

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşu Develi'de kutlanıyor