Kayseri Şehir Hastanesi, Türkiye'de bir ilke imza attı

Kayseri Şehir Hastanesi, yeni terapi birimi ile Türkiye'de bir ilke imza attı. Çocuk psikiyatrisi polikliniğinden yönlendirilen hastaların iç dünyalarını onlarla oyun oynayarak anlamak, çocukları gelişimsel açıdan takip edebilmek için Kayseri Şehir Hastanesi'ne Çocuk Gelişimi Oyun Terapisi Birimi açıldı.

Çocuk Gelişim Uzmanı Elif Demirci, "Hastanemizde çocuk gelişimi uzmanları sağlık kurumuna çocuk gelişim polikliniklerinde ve yeni doğan ünitesinde görev yapmaktadır. Kayseri Şehir Hastanesi'ne muayeneye gelen ve tedavisi devam eden doğumdan itibaren 18 yaşına kadar olan tüm çocukların gerekli gelişim testlerini çocuk gelişim uzmanları yapmaktadır. Çocuk gelişimi uzmanları gelişim testlerinde çocukların bilişsel, dil, psikomotor, sosyal duygusal ve ozbakim becerilerini değerlendirmektedir. Çocuk gelişim polikliniklerine çocuk psikiyatri gibi polikliniklerden uzman hekimler tarafından yönlendirilmektedir. Aile ve çocuk kapsamlı hizmetler bu alanda eğitim almış profesyonel meslek elemanları tarafından yapılmalıdır. Biz çocuk gelişim uzmanları çocuğun yüksek yararı temel ilkesi bağlamında çalışmaktayız" diye konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, sosyal medya hesabından ‘Çocuk Gelişimi Oyun Terapisi Birimi’nden görüntüler paylaşarak; “Kayseri Şehir Hastanemizdeki Çocuk Gelişimi Oyun Terapisi Birimi, çocuk psikiyatrisi polikliniğinden yönlendirilen hastaların iç dünyalarını onlarla oyun oynayarak anlamak, çocuklarımızı gelişimsel açıdan takip edebilmek için açıldı. Aileler için yol gösterici, Türkiye’de ilk!” mesajını verdi.