Kayseri Şehir Hastanesi'nde 'Turkovac' yoğunluğu

Yerli korona virüs aşısı Turkovac, Kayseri Şehir Hastanesi’nde vatandaşlara uygulanmaya başlandı. Korona virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof Dr. İlhami Çelik, vaka sayısının artışına dikkat çekerek, "Tüm vatandaşlarımızdan hatırlatma dozunu yaptırmalarını rica ediyoruz" dedi.

Erciyes Üniversitesi’nde geliştirilen yerli korona virüs aşısı Turkovac, Kayseri Şehir Hastanesi’nde vatandaşlara uygulanmaya başlandı. AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Korona virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik ve Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Emin Silay da aşı uygulama merkezini ziyaret ederek, vatandaşlara Turkovac aşısı vurdu. Burada açıklamalarda bulunan AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, "Bugün burada büyük bir mutluluğu birlikte paylaşmak için toplandık. Turkovac aşımızın ilk dozunu büyük bir mutlulukla hastamıza uygulayacağız. Bugüne kolay gelmedik. Hiçbir şey kolay elde edilmedi. Kayseri’de Erciyes Üniversitemiz’de başlayan Turkovac aşımız bugün yapılacak hale geldi. Emeği geçen tüm arkadaşlarımızı kutluyorum. Aşımızı vatandaşlarımıza uygulayacağız. Şuan itibariyle Turkovac aşısını yaptırmak isteyenler e-nabızdan randevu alıp Kayseri Şehir Hastanesinde aşılarını yaptıracaklar" dedi.

"Yılbaşıyla beraber insanların tatile girmesiyle bu bulaşın artacağı şeklinde endişelerimiz var" diyen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Korona virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik de, "Şehrimizde geliştirilen Turkovac aşımızın daha önce faz çalışmalarını burada yaptık. Kullanılabilir hale gelmesinin ilk dozunu bugün uyguluyoruz. Bugünlere geldiğimiz için gurur duyuyoruz. Dün vaka sayısı 36 bine ulaştı ve giderek artacaktır. Belirtileri de üst solunum yolu enfeksiyonlarına çok benziyor. Tipik korona virüste gördüğümüz tablodan biraz farklı klinik tablosu var. Henüz Kayseri’de bunu tespit edemedik ve bu bizim için sevindirici bir durum. Yılbaşıyla beraber insanların tatile girmesiyle bu bulaşın artacağı şeklinde endişelerimiz var. Tüm vatandaşlarımızdan hatırlatma dozunu yaptırmalarını rica ediyoruz. Çünkü bu dozlar yaklaşık 10 haftadan itibaren vücut tarafından unutulmaya başlanıyor. O yüzden hatırlatma dozu gerekiyor. Hatırlatma dozunun yanında tüm vatandaşlarımızdan özellikle maskelerini düzgün kullanmalarını rica ediyoruz. Kalabalık ortamlarda mümkün olduğu kadar bugünlerde bulunmamaya çalışalım ve kendimizi koruyalım" şeklinde konuştu.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli ise vatandaşlara maske konusunda uyarılarda bulunarak, "Bugün geldiğimiz noktada tüm dünyada omicron dalgası devam ediyor. Ülkemizde de omicron artmaya başladı. Önümüzdeki süreçte omicron dalgasına yakalanmadan önce zırhı kuşanalım ve aşılarımızı olalım diyorum. Önümüzdeki yılbaşı günlerinde kapalı ve çoklu ortamlarda bulunmamaya özen gösterelim. Maske konusunda da riayeti artırmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.