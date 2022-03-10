Kayseri polisinden vatandaşa 'hırsızlık' uyarısı

Kayseri'de artan hırsızlık olayları nedeniyle polis, vatandaşlara tedbir almaları konusunda uyarıda bulundu.  Son günlerde evden, işyerinden ve otodan hırsızlık olayları artıyor.

PAYLAŞ
  • 10.03.2022 12:07
  • Güncelleme: 10.03.2022 12:07
Kayseri polisinden vatandaşa 'hırsızlık' uyarısı

Polis ve jandarma, yaşanan olayları aydınlatmak için çalışırken, bir taraftan da önleyici faaliyetlerde bulunuyor. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri de, vatandaşları kent genelinde meydana gelen hırsızlık olaylarına karşı tedbirli ve dikkatli olmaları konusunda uyardı. 
İkametten hırsızlık olaylarına dikkat çeken ekipler, apartman giriş kapılarının sürekli kapalı, daire kapılarının da mutlaka kilitlenmesi ve değerli eşyaların ayrıca muhafaza altına alınması gerektiğini dile getiriyor. 

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Darp fotoğraflarını paylaşan muhtar, belediye başkanını sorumlu tuttu

Darp fotoğraflarını paylaşan muhtar, belediye başkanını sorumlu tuttu

Başkan Çolakbayrakdar, 'Gençlerimize, daha güzel kayseri ve Türkiye bırakacağız'

Başkan Çolakbayrakdar, 'Gençlerimize, daha güzel kayseri ve Türkiye bırakacağız'

Kocasinan'dan yoğun kar yağışında sokak hayvanları için yemleme çalışması

Kocasinan'dan yoğun kar yağışında sokak hayvanları için yemleme çalışması

Kayak merkezleri kar kalınlığı

Kayak merkezleri kar kalınlığı

Hırsızlık şüphelisi 8 kişi yakalandı

Hırsızlık şüphelisi 8 kişi yakalandı

Sinir krizi geçirdi, evini yaktı

Sinir krizi geçirdi, evini yaktı

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar

Kayseri’de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar

2
Senegal'de şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren son yolculuğuna uğurlandı

Senegal'de şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren son yolculuğuna uğurlandı

3
Şahin: 'Sendikasını özgür iradesiyle değiştiren işçilere tehdit var'

Şahin: “Sendikasını özgür iradesiyle değiştiren işçilere tehdit var”

4
Ayşegül Pürnek, şehadetinin 5'inci yılında anıldı

Ayşegül Pürnek, şehadetinin 5'inci yılında anıldı

5
Hileli ürün üreten Kayserili 12 firma açıklandı

Hileli ürün üreten Kayserili 12 firma açıklandı

6
KAYSERMALL AVM'de korkunç olay

KAYSERMALL AVM'de korkunç olay

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İşadamı Gözütok: 'Kamu müteahhitlerine fesih hakkı tanınmalı'

İşadamı Gözütok: 'Kamu müteahhitlerine fesih hakkı tanınmalı'

Erciyes'te gerçeğini aratmayan çığ tatbikatı

Erciyes'te gerçeğini aratmayan çığ tatbikatı

DAHA FAZLA
Başkan Büyükkılıç'a 'Başarı ve Onur Ödülü'

Başkan Büyükkılıç'a 'Başarı ve Onur Ödülü'

Kayseri'de kütüphanesiz okul yok

Kayseri'de kütüphanesiz okul yok

TRT Yönetim Kurulu Başkanı Albayrak'tan Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

TRT Yönetim Kurulu Başkanı Albayrak'tan Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

Milletvekili Ataş:' Kanun ihlal ediliyor'

Milletvekili Ataş:' Kanun ihlal ediliyor'

Erciyes KSS'de seçim heyecanı: Yunus Tarla adaylığını açıkladı

Erciyes KSS’de seçim heyecanı: Yunus Tarla adaylığını açıkladı