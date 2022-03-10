Kayseri polisinden vatandaşa 'hırsızlık' uyarısı

Polis ve jandarma, yaşanan olayları aydınlatmak için çalışırken, bir taraftan da önleyici faaliyetlerde bulunuyor. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri de, vatandaşları kent genelinde meydana gelen hırsızlık olaylarına karşı tedbirli ve dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İkametten hırsızlık olaylarına dikkat çeken ekipler, apartman giriş kapılarının sürekli kapalı, daire kapılarının da mutlaka kilitlenmesi ve değerli eşyaların ayrıca muhafaza altına alınması gerektiğini dile getiriyor.