Kayseri polisinden hurdacı denetimi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Melikgazi ve Kocasinan ilçelerinde hurdacılara yönelik denetim gerçekleştirildi.

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  • 18.03.2022 18:24
  • Güncelleme: 18.03.2022 18:38
Kayseri polisinden hurdacı denetimi
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Melikgazi ve Kocasinan ilçelerinde hurdacılara yönelik denetim gerçekleştirildi.

İl genelinde hurdacı olarak faaliyet gösteren iş yerlerine yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde; Kocasinan ve Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlükleri, Vergi Dairesi Başkanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kocasinan ve Melikgazi Zabıta Müdürlüklerinin katılımı ile denetim yapıldı. Melikgazi İlçesinde bulunan 21 hurdacıya yönelik denetimde; 4 işyerinin ruhsatlı olduğu, 11 işyerinin ruhsatsız olduğu görülürken belediye zabıtalarınca tutanak tanzim edildi. 6 işyerinin ise faaliyetine son verilerek kapalı olduğu tespit edilirken denetlenen 21 işyerine ’gider pusulası düzenlememekten’ Vergi Dairesi Başkanlığı görevlilerince toplamda 48 bin 200 TL para cezası uygulandı.

Kocasinan İlçesinde bulunan 15 hurdacıya yönelik denetimlerde ise; 1 işyerinin ruhsatlı olduğu, 14 işyerinin ise ruhsatsız olduğu tespit edilirken belediye zabıta ekiplerince haklarında tutanak tanzim edildi. Denetlenen 15 işyerine ’gider pusulası düzenlememekten’ Vergi Dairesi Başkanlığı görevlilerince toplamda 19 bin 500 TL para cezası uygulandı. Ayrıca sigortasız işçi çalıştırmaktan Sosyal Sigortalar İl Müdürlüğü tarafından da 10 bin TL para cezası kesildi. Hurdacılara yönelik yapılan denetimlerde TCK 165 madde ’Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi’ suçundan 3 farklı hurdacıya adli işlem uygulandığı öğrenilirken, elde edilen suça konu eşyalara da el konularak sahiplerine teslim edildi.

Ekiplerce yapılan denetimlerde toplamda; 36 işyerine yönelik yapılan denetimlerde 6 işyerinin kapatıldığı, 25 işyerinin ise ruhsatsız olarak faaliyetine devam ettiği, 5 işyerinin ise ruhsatlı olarak faaliyet gösterdiği, toplamda 77 bin TL idari para cezası uygulandı. 3 işyerine de, ’Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi’ suçundan adli işlem yapıldı.

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İHA

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