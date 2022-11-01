Kayseri polisi kaçakçılara geçit vermedi

Kayseri’de polis ekipleri tarafından geçtiğimiz 5 gün içerisinde yapılan operasyonlarda binlerce paket sigara, onlarca cep telefonu, sigara doldurma makineleri ve sahte alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz 5 gün içerisinde düzenlediği operasyonlarla kentte kaçakçılara göz açtırmadı. Operasyonlarda 5 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise 2 bin 500 paket kaçak sigara, 50 bin dal doldurulmuş makaron, 70 bin dal boş makaron, 2 adet sigara doldurma makinası, 10 adet kaçak cep telefonu, 50 şişe sahte alkol ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.