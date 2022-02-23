Kayseri polisi aranan şahıslara göz açtırmıyor

Kayseri'de polis ekipleri tarafından 20-23 Şubat tarihlerinde yapılan operasyonlarda 94 şahıs yakalanırken, 25 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

PAYLAŞ
  • 23.02.2022 16:46
  • Güncelleme: 23.02.2022 19:18
Kayseri polisi aranan şahıslara göz açtırmıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de polis ekipleri tarafından 20-23 Şubat tarihlerinde yapılan operasyonlarda 94 şahıs yakalanırken, 25 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri 20-23 Şubat tarihleri arasında hırsızlık suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezaları ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. İl genelinde yapılan operasyonlar da 94 şahıs yakalanırken, bu şahıslardan 25’i tutuklandı. Yakalanan 94 şahsın 39’unun hırsızlık suçlarından arandığı tespit edilirken, ’hırsızlık’ suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 şahıs cezaevine teslim edildi.

Ayrıca 2022 yılı ocak ve şubat aylarında iki ayrı şafak operasyonu düzenleyen ekipler, bu operasyonlarda hakkında arama kararı bulunan 30 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan ’hırsızlık’ suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen 14 şahıs da cezaevine teslim edildi.

galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Meteoroloji'den 'kuvvetli rüzgar', 'fırtına' ve 'kuvvetli yağış' uyarısı

Meteoroloji'den 'kuvvetli rüzgar', 'fırtına' ve 'kuvvetli yağış' uyarısı

Melikgazi'de konut ve dükkân ihalesi yapıldı

Melikgazi'de konut ve dükkân ihalesi yapıldı

Kayseri'de terör operasyonu: 1 gözaltı

Kayseri'de terör operasyonu: 1 gözaltı

Esnaf ve Sanatkarlar Derneği Başkanı Erçalık: 'Asıl kanayan yara küçük esnaftır'

Esnaf ve Sanatkarlar Derneği Başkanı Erçalık: “Asıl kanayan yara küçük esnaftır”

Şahin'den 70 ülkeye ihracat yapan firmaya ziyaret

Şahin'den 70 ülkeye ihracat yapan firmaya ziyaret

Erciyes Teknopark Tarafından 'Summit Erciyes: Geleceğe Yatırım Yapanlar Zirvesi' düzenlendi

Erciyes Teknopark Tarafından 'Summit Erciyes: Geleceğe Yatırım Yapanlar Zirvesi' düzenlendi

Çok Okunanlar
1
Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

2
Kayseri'de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar

Kayseri’de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar

3
Adem Özbek hayatını kaybetti

Adem Özbek hayatını kaybetti

4
Kayseri'de koronavirüs sayısı arttı

Kayseri’de koronavirüs sayısı arttı

5
Dürüm fiyatları güncellendi

Dürüm fiyatları güncellendi

6
Sarraf Gülderdi, 'Altın yeni haftaya sakin başladı'

Sarraf Gülderdi, “Altın yeni haftaya sakin başladı”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ali İhsan Öztürk'ten Kılıçdaroğlu'na ziyaret

Ali İhsan Öztürk’ten Kılıçdaroğlu’na ziyaret

'Minder bizden pehlivan sizden' projesi kapsamında minderler okullara dağıtıldı

“Minder bizden pehlivan sizden” projesi kapsamında minderler okullara dağıtıldı

DAHA FAZLA
Muhtar İkiz: 'Yağmur sonrası mahalle su altında kalıyor'

Muhtar İkiz: “Yağmur sonrası mahalle su altında kalıyor”

Senegal'de şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren son yolculuğuna uğurlandı

Senegal'de şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren son yolculuğuna uğurlandı

Seyir halindeki traktör alev aldı

Seyir halindeki traktör alev aldı

Kursiyerlerden Başkan Cabbar'a teşekkür

Kursiyerlerden Başkan Cabbar'a teşekkür

Kayseri polisi aranan şahıslara göz açtırmıyor

Kayseri polisi aranan şahıslara göz açtırmıyor