Kayseri patlamasının faillerinin yargılanmasına devam edildi

17 Aralık 2016’da Kayseri’de çarşı iznine çıkan askerlere yönelik düzenlenen saldırının faillerinden olduğu tespit edilen F.T. ile 4 kişinin yargılanmasına Kayseri 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce devam edildi.

BÜTÜN SANIKLAR: SUÇSUZUM

F.T. duruşmaya SEGBİS ile cezaevinden katılırken, diğer sanıklar ise duruşma salonunda hazır bulundu. Avukatı mazeret sunduğu için duruşmada savunma yapmayacağını söyleyen F.T., “Suçsuzum ve mağdurum” dedi. Tutuklu sanıklar M.Ö., B.K., M.A. ve S.A. suçsuz olduklarını kaydederek cezaevinde kaldıkları zaman sürecinde mağdur olduklarını ifade ettiler.

DURUŞMA ERTELENDİ

F.T., M.Ö., B.K., M.A. ve S.A.’nın tutukluluk hallerinin devamına, Yargıtay’da olan ve birleştirilen dosyada adı geçen sanıkların tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Mahkeme heyeti duruşmayı eksiklerin giderilmesi için ileri bir tarihe erteledi.