Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay: “Şekerdeki krizi 3 yıldır söylüyoruz”

KayseRadar ve Hunat TV ortak yayınında Mustafa Bayram ve Kürşat Açıkgöz’ün sunduğu ‘Ramazan Sohbetleri’ programına katılan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, önemli açıklamalarda bulundu. Şekerde oluşan krizi 3 yıldır söylediklerinin altını çizen Başkan Akay: “Biz yıllardır bu işin içerisindeyiz. Gece gündüz bu sorunlarla uğraşıyoruz. Şekerin fiyatı tırmanmaya başlayınca insanlar kulak kabartmaya başladı. Burası Kayseri’nin kalbi. Biz bir çiftçi kuruluşuyuz. Her türlü bilgi de kamuya ifade ediliyor. Gizli saklı bir iş yapılması söz konusu değil. Sektör ile ilgili bir sürecin de kamuoyu ile paylaşılması lazım. Bizler de şekerdeki sorunu paylaştık. Son 3 yıldır ciddi bir fiyat baskısı var. Bu şekilde devam etmesi mümkün değil. Bütün ürünlere gelen zam karşısında şekere zam gelmedi. Türk Şeker, şekerin fiyatını belirliyor. Türk Şeker, fiyatlara zam yapmadı. Fakat biz eylül ayında bunlara yine anlattık %52 zam gelmeli. Bu zamda bile başa baş maliyet çıkar. Fakat yine bizi dinleyen olmadı. Bu şekilde bir fiyatlandırma olursa şeker fabrikaları ayakta kalamaz. Bunları üzerine basa basa söyledik” dedi.

Türk Şeker’in zam yapmaması üzerine kooperatif ve özel fabrikaların bu fiyat politikasından ayrıldığını söyleyen Başkan Akay: “Kooperatif fabrikaları ve özel fabrikalar Türk Şeker’den ayrıldı. Ekim de%25, kasımda %15 daha zam geldi. 50 Kilogramlık şeker torbaları bizde 300 liraya satılırken Türk Şeker 212 liraya satmaya devam ediyordu. Böyle olunca da herkes ucuz şekerin peşine düştü. Türk Şeker, bütün talebi karşılayamaz talebe geldi. Günde 7 bin 500 ton şeker tüketiyoruz. Bunun hepsini Türk Şeker’in karşılaması mümkün değildi. Kasım ayında market raflarında şekerde kriz yaşandı. Türk Şeker daha sonra %25 zam yaptı. Sonra dedi ki, ben sadece marketlerin ihtiyaçlarını karşılayacağım. Toptancılara, sanayi kuruluşlarına şeker vermeyeceğini açıkladı. Sonra sanayi kuruluşlarında bir kaos ortamı oldu. Sanayi kuruluşları kooperatif fabrikalarına yöneldi. 50 kilogramlık şeker fiyatları 350-400 liraya dayandı. Biz nasıl ki, fiyatların düşük olmasından rahatsızsak, fiyatların böyle artmasından da rahatsız olduk. En son geçen hafta torbasını 580 liradan sattık. Fiyatlar tekrar tırmandı. Artık bizlerin ve şeker fabrikalarının yapacağı bir şey kalmadı. En son fiyatlar 800’e kadar dayandı. Bundan tüketiciler de fazlasıyla zarar gördü” diye konuştu.

Ukrayna ve Rusya savaşının devam etmesi durumunda şeker ihtiyacının daha fazla artacağının söyleyen Başkan Akay: "1,5 aydır devam eden savaş sonucunda üretim Avrupa’da kapatıldı ve Türkiye’de başladı. Bu böyle devam edecek olursa yine yüklü bir şeker ihtiyacı var demektir. Bu da bir daralmaya yol açar. Türk Şeker’in fedakârlık yapması ve ellerindeki şekeri piyasaya teslim etmeleri lazım. Yeni şeker üretilince sorun çözülmüş olacak. Şeker sektöründe sadece fiyat ortaya çıktı ama gecen dönemki ilave şeker üretimiyle bu dönemki farklı. Verim düşüklüğü ortaya çıktı. Çiftçinin ilgisini azaltmamak için ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bizim çiftçimiz üretimini sağlar. Fakat tüm Türkiye için bunu diyemem” ifadelerini kullandı.