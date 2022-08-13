Kayseri, Paletli Yüzme Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Olimpik Havuzu'unda Paletli Yüzme Açık Su Gençler Bireysel Türkiye Şampiyonası'na 17 kulüpten 57 sporcu, diğer müsabakaya ise 291 sporcu katıldı. Müsabakalar öncesinde yapılan açılış seremonisi yapıldı. 

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  • 13.08.2022 17:05
  • Güncelleme: 13.08.2022 17:07
Kayseri, Paletli Yüzme Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Olimpik Havuzu’unda Paletli Yüzme Açık Su Gençler Bireysel Türkiye Şampiyonası'na 17 kulüpten 57 sporcu, diğer müsabakaya ise 291 sporcu katıldı. Müsabakalar öncesinde yapılan açılış seremonisi yapıldı. Yarışlar hakkında konuşan Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, “Şampiyonaya ev sahipliği yaptığımız için memnunuz. Yüzmede, palette, açıksu için yapılan müsabakalar büyük organizasyonlar. Hem spor turizminin gerçekleşmesi, hem o branşın müsabakaların yapıldığı şehirde   gelişimine önemli katkıda olan bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Bu tür büyük organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz” dedi. 

Kayseri Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) İl Temsilcisi Dursun Balkaya ise “Bu müsabakalar hem bölgemiz hem ilimiz için önemli” dedi.  Daha sonra kategorilerinde yarışan ve başarılı olan sporculara madalyaları verildi.

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