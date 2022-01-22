Kayseri Otobüsçüler Esnaf Odası'nda farklı seçim

Kayseri Otobüsçüler Esnaf Odası 8’inci Olağan Genel Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda başkan adayları Hayrullah Şahin ve Ahmet Erkan yarıştı. Adaylar, yaptıkları konuşmada, projelerini anlatarak üyelerden oy istedi.

Oylama sonucu mevcut başkan 301 oy alarak yeniden oda başkanı seçildi. Rakibi Ahmet Erkan ise 148 oy alabildi. Şahin, kendisine destek veren üyelere teşekkür etti.

Genel kurul sonrası açıklama yapan Otobüsçüler Esnaf Odası Başkanı Hayrullah Şahin, “Toplantımıza katılımlarınızdan ve desteklerinizden dolayı teşekkürlerimi sunarım. Çalışmalarımızla esnafımızın yanındayız. Esnafın her haliyle hal olmaya ve şehrimizin daha kaliteli daha güvenli yolculuk yapmasına yönelik çalışmalar yapacağız. Esnafın memnuniyetini en üst düzeye taşıyacak, memnun edici, akılcı ve çözüm odaklı çalışmalar yapacağımızı bildiriyorum” dedi.