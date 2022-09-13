Kayseri OSB Teknik Koleji 2022-2023 Eğitim Yılı, törenle açıldı

Kayseri OSB Teknik Koleji 2002-2023 eğitim öğretim yılı açılış töreni gerçekleştirildi.

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  • 13.09.2022 09:30
  • Güncelleme: 13.09.2022 10:40
Kayseri OSB Teknik Koleji 2022-2023 Eğitim Yılı, törenle açıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri OSB Teknik Koleji 2002-2023 eğitim öğretim yılı açılış töreni gerçekleştirildi.

Yaklaşık 2 bin 700 öğrencinin eğitim gördüğü Kayseri OSB Teknik Koleji açılış törenine Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Yönetim Kurulu Başkanvekili Murat Yibur, Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Baktır, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

İstiklal marşının okunması ve saygı duruşu ile başlayan açılış töreninde konuşma yapan Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Yeni eğitim öğretim yılının hayırlarla gelmesi temennisinde bulunarak, “Eğitim her alanda başı çeken, bireyden toplumun bütününe kadar, her yaş ve seviyede mutlaka uygulanması ve sürekliliğinin sağlanması gereken bir olgudur. Eğitim; toplumların olmazsa olmazı, gelişimin, kalkınmanın ve refah seviyesinin daha ileriye taşınabilmesinin en temel taşıdır” dedi.

“Artık çağımızda eğitimin şekli ve yöntemi her geçen gün değişmektedir. Ancak değişmeyen bir şey vardır o da emek verilmesi, daha çok çalışılmasıdır” diyen Başkan Yalçın, “Eğer gelişmek istiyorsak, eğer muasır medeniyet seviyesine ve daha yukarıya çıkmak istiyorsak, eğer dünyada söz sahibi olmak istiyorsak, eğitime büyük önem vermek zorundayız” diye konuştu.

Kayseri OSB Teknik Koleji’ni son derece titiz bir çalışma ile yeni eğitim yılına hazırladıklarını vurgulayan Başkan yalçın, “Okulumuz, Kayseri sanayicisinin teknik eleman ihtiyacının karşılanmasında büyük katkı sağlamaktadır. Bizler, Kayseri OSB yönetimi olarak, eğitime yönelik üstlenmiş olduğumuz göreve çok büyük önem veriyoruz. Kıymetli öğrencilerimizin iyi yetişmesi, ailelerine, millete ve devletlerine bağlı bir yapı ile olgunlaşması için Kayseri OSB Teknik Koleji’nde çalışmalarımız sürmektedir. Okulumuz, çok değerli eğitim kadrosu ve kapasitesi itibariyle Türkiye’deki OSB’lerde bulunan teknik kolejler arasında her bakımdan ilk sıralarda yer almaktadır. Bu tür eğitim kurumlarının oluşmasında desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, bakanlarımıza, şehrimizde katkı sağlayan tüm siyasilerimize, ilgili bürokratlarımıza sizler adına teşekkür etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Öğrencilere seslenen Başkan Yalçın, “Böylesine güzide bir eğitim kurumunda eğitim ve öğretim alıyor olmaktan dolayı gurur duymanızı, sizleri çok sevdiğimizi ve değer verdiğimizi bilmenizi istiyoruz. Sizlerin başarısı ve geleceğiniz için hep birlikte çalışıyoruz, hiçbir fedakârlıktan kaçınmıyoruz” dedi.

“Bizler en değerli varlıklarımızı, bir elmas haline dönüşmek üzere sizlere emanet ediyoruz” diyerek, Kayseri OSB Teknik Koleji öğretmenlerine hitap eden Başkan Yalçın, “Evlatlarımızı en güzel şekilde yetiştireceğinizden, onlara sahip çıkacağınızdan, onları kendi yavrularınızdan ayırmayacağınızdan eminiz. Kayseri’nin ve sanayisinin gelişiminde büyük rol oynayacak, bizleri teknoloji çağına taşıyacak nesillerin yetişmesinde büyük önem göstereceğinizden şüphemiz yoktur” şeklinde konuştu.

Kayseri OSB Teknik Koleji Müdürü Durmuş Payas’ın okulun kapasitesi ve yeni eğitim öğretim yılı uygulamalarına ilişkin bilgilendirme yaptığı konuşması ve günün anısına fotoğraf çektirilmesinin ardından işbaşı eğitimi alan öğrenciler servislerle fabrikalara uğurlandı.

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İHA

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