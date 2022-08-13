Kayseri OSB, sanayicilerin sorunlarına sahip çıktı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından çıkarılan ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nin olumsuz etkilediği sanayicilerle, Önceki Dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ı bir araya getirdi.

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  • 13.08.2022 15:55
  • Güncelleme: 13.08.2022 17:19
Kayseri OSB, sanayicilerin sorunlarına sahip çıktı
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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından çıkarılan ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği’nin olumsuz etkilediği sanayicilerle, Önceki Dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ı bir araya getirdi.

Kayseri OSB Ahi Evran Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Önceki Dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ile Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın’ın yanı sıra Güneş Enerji Santrali (GES) yatırımı yapan sanayiciler katıldı.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği’nin sanayicileri olumsuz etkilediğini dile getirdi. Sanayicilerin GES yatırımları için banka ve finans kuruluşlarından kredi kullanarak yükümlülük altına girdiklerini vurgulayan Başkan Yalçın, yeni yönetmelikle ihtiyaç fazlası elektriğin sisteme bedelsiz olarak aktarılmasının sanayicileri ekonomik anlamda sıkıntıya düşüreceğini söyledi. Sanayicilerin bu konudaki tepkilerini Kayseri Milletvekili Taner Yıldız’a ilettiklerini ifade eden Başkan Yalçın, sanayicileri dinlemek üzere toplantıya katılan Yıldız’a teşekkür etti.

Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırımın son 10 yılda çok büyük oranda arttığını, ancak enerjiye bağımlılığın önlenmesi için daha fazla yatırıma ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Enerji sektörünün Türkiye’nin büyüme hızından daha hızlı büyümesi gerektiğini de vurgulayan Yıldız, eski tesislerin yenilenmesi açısından bu noktanın önemli olduğunu belirtti. Yıdız, sanayicilerin, bir yatırımın kendisini amorti etme süresini de dikkate almaları gerektiğini ifade etti.

Açıklamaların ardından GES yatırımı yapan sanayiciler Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği’nde yapılan değişikliklerin ne denli olumsuz etkilere neden olacağıyla ilgili açıklamalar yaparak Taner Yıldız’dan bu konuda destek istediler.

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İHA

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