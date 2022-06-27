Kayseri OSB'nin yeni yönetimi göreve başladı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nin 2022 Olağanüstü Genel Kurulu'nda seçilen Kayseri OSB'nin yeni yönetim kurulu üyeleri, üstlenmiş oldukları göreve başladı. Kayseri OSB'nin yeni Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, ilk mesajında sanayiciler tarafından verilen görevi samimiyet ve dürüstlük içerisinde yapmak için çalışacaklarını ifade ederek hizmet için geldiklerini belirtti.

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  • 27.06.2022 13:55
  • Güncelleme: 27.06.2022 14:04
Kayseri OSB'nin yeni yönetimi göreve başladı
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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nin 2022 Olağanüstü Genel Kurulu’nda seçilen Kayseri OSB’nin yeni yönetim kurulu üyeleri, üstlenmiş oldukları göreve başladı. Kayseri OSB’nin yeni Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, ilk mesajında sanayiciler tarafından verilen görevi samimiyet ve dürüstlük içerisinde yapmak için çalışacaklarını ifade ederek hizmet için geldiklerini belirtti.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nin 2022 Olağanüstü Genel Kurulu’nda yapılan seçimler sonucu OSB’nin 4 yıllık yeni yönetimi Mehmet Yalçın, Murat Yibur, Zafer Baktır, Nihat Bozkurt ve Nuri Çetinçağlar’dan oluştu. Denetim Kurulu ise Mustafa Gengeç ve Mehmet Yusuf Sarıalp’ten oluştu. Yeni görevlerine başlayan Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın ve yönetim kurulu üyeleri ilk olarak Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nün idarecileri ve birim müdürleriyle tanıştı. Yeni görevindeki ilk mesajında Allah’ın izniyle hizmet etmek için göreve geldiklerini vurgulayan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, “Allah, kulun niyetine göre verir. Bizler hizmet etmek için geldik. Sanayicilerimiz tarafından verilen görevi alnımızın akıyla yerine getirmek için samimiyet ve dürüstlükle çalışacağız” dedi.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın ve yönetim kurulu üyelerine ilk hayırlı olsun ziyareti Sanayiciler Bekir Okay Kiracıoğlu ve Ahmet Hilmi Kürtüncü’den geldi. Başkan Yalçın ve yönetimini ziyaret eden Kiracıoğlu ve Kürtüncü, yeni yönetimin başarılı çalışmalar yapacaklarına inançlarını dile getirdiler.

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İHA

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