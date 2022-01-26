Kayseri OSB İstanbul Mobilya Fuarında

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu, İstanbul Mobilya Fuarı'nda Kayseri'deki mobilya sanayicilerinin açmış olduğu stantları ziyaret etti.

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  • 26.01.2022 16:16
  • Güncelleme: 26.01.2022 17:13
Kayseri OSB İstanbul Mobilya Fuarında
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu, İstanbul Mobilya Fuarı’nda Kayseri’deki mobilya sanayicilerinin açmış olduğu stantları ziyaret etti.

Başkan İmamoğlu, Kayseri Mobilya Fuarı için de hazırlandıklarını söyledi. Öte yandan Kayseri OSB Bölge Müdürlüğü de İstanbul Mobilya Fuarı’nda stant açtı. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi ile İstanbul Fuar Merkezi’nde eş zamanlı gerçekleştirilen İstanbul Mobilya Fuarı’nı ziyaret ederek Kayseri’deki mobilya sanayicilerinin stantlarını gezdi. İstanbul Mobilya Fuarı’na etkin bir şekilde katılan Kayserili sanayicilerle bir araya gelen İmamoğlu, Kayseri Mobilya Fuarı için de hazırlandıklarını dile getirdi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanvekili Murat Yibur da İstanbul Mobilya Fuarı’nı gezerek Kayserili sanayicilerin ve Kayseri OSB’nin stantlarını ziyaret etti. İstanbul Mobilya Fuarı 30 Ocak Pazar günü sona erecek.

İstanbul Mobilya Fuarı’nda Kayseri OSB Bölge Müdürlüğü de stant açtı. Kayseri OSB standında Endüstriyel Tasarım Merkezi’nin başta mobilya olmak üzere farklı sektörler için yapmış olduğu tasarımlar hakkında bilgi veriliyor. Stantta ayrıca Kayseri OSB Dış Ticaret İstihbarat Merkezi’nin çalışmaları hakkında da bilgiler aktarılıyor.

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İHA

Kayseri Gündem
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