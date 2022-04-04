Kayseri OSB'den iade-i ziyaretler

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu, bir dizi iade-i ziyarette bulundu. Ziyaretlerde Ramazan ayı tebrik edildi ve üretime ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

PAYLAŞ
  • 04.04.2022 13:44
  • Güncelleme: 04.04.2022 13:55
Kayseri OSB'den iade-i ziyaretler
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu, bir dizi iade-i ziyarette bulundu. Ziyaretlerde Ramazan ayı tebrik edildi ve üretime ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu ve Başkan Vekili Murat Yibur ile Yönetim Kurulu Üyeleri Şaban Andaç, Mustafa Katırcıgil ve Emre Erkahyaoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilen iade-i ziyaretler AK Parti İl Teşkilatı ile başladı. Kayseri OSB Yönetimini, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri ağırladı. İl Başkanı Çopuroğlu, Kayseri OSB Yönetim Kurulu’nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kayseri OSB Yönetimi daha sonra MHP İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. OSB Yönetim Kurulu Üyelerinin ziyaretinde MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak’ın yanı sıra İl Yönetim Kurulu Üyeleri de yer aldı. OSB Başkanı Yunus İmamoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak ile bir süre sohbet etti. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi, MHP İl Başkanlığı’nın ardından Melikgazi Belediyesi’ne geçti. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu’nu ziyaret eden Kayseri OSB Başkanı Yunus İmamoğlu, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Kayseri sanayisine en iyi şekilde hizmet etme gayretinde olduklarını söyledi.

OSB Yönetimi Melikgazi Belediyesi’nin ardından Ticaret Odası’nı ziyaret etti. Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ve Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeleriyle bir süre sohbet eden OSB Yönetim Kurulu Üyeleri, Kayseri’deki üretimle ilgili görüş alışverişinde bulundu. Ziyarette ayrıca KTO Başkanı Ömer Gülsoy tarafından Kayseri OSB Başkanı Yunus İmamoğlu’na günün anısına bir plaket verildi.

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Dr. Palancıoğlu: 'İstihdama, üretime ve sanayiye desteğimiz devam edecek'

Başkan Dr. Palancıoğlu: 'İstihdama, üretime ve sanayiye desteğimiz devam edecek'

KAYÜ Pınarbaşı Yerleşkesine 'Alparslan Türkeş' ismi verildi

KAYÜ Pınarbaşı Yerleşkesine 'Alparslan Türkeş' ismi verildi

Öztürk: 'İlçemizi her açıdan geleceğe taşımak için çalışmalarımızı azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz'

Öztürk: 'İlçemizi her açıdan geleceğe taşımak için çalışmalarımızı azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz'

Develi'de 'Ben Olsaydım' temalı Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı

Develi'de 'Ben Olsaydım' temalı Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı

Çiçeklerle donatılan Bünyan, rengarenk oldu

Çiçeklerle donatılan Bünyan, rengarenk oldu

Sokak hayvanları için modern barınak yapılacak

Sokak hayvanları için modern barınak yapılacak

Çok Okunanlar
1
KAYSERMALL AVM'de korkunç olay

KAYSERMALL AVM'de korkunç olay

2
Kayseri'de hatimle teravih kılınacak camiler

Kayseri’de hatimle teravih kılınacak camiler

3
Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

4
Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa'da kültür elçimiz oldu

Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa’da kültür elçimiz oldu

5
Kadın ve öğrencilere Kayserispor maçları ücretsiz

Kadın ve öğrencilere Kayserispor maçları ücretsiz

6
Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri'ye yapılacak yeni hayvan barınağı, ihale aşamasına geldi

Kayseri’ye yapılacak yeni hayvan barınağı, ihale aşamasına geldi

El bombası bulunan araçtaki 3 kişinin yargılanması devam edildi

El bombası bulunan araçtaki 3 kişinin yargılanması devam edildi

DAHA FAZLA
'Medeniyetin Dehası Mimar Sinan' konulu kompozisyon yarışmasında dereceye girenler belli oldu

“Medeniyetin Dehası Mimar Sinan” konulu kompozisyon yarışmasında dereceye girenler belli oldu

Sarraf Gülderdi: 'Ramazan ayında altın satışları düştü'

Sarraf Gülderdi: “Ramazan ayında altın satışları düştü”

Mart ayı yıllık tüketici enflasyonu yüzde 61,14'e çıktı

Mart ayı yıllık tüketici enflasyonu yüzde 61,14’e çıktı

Kayseri'de yağışlar geri geliyor

Kayseri'de yağışlar geri geliyor

Develi'de 330 aileye yemek desteği

Develi'de 330 aileye yemek desteği