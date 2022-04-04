Kayseri OSB'den iade-i ziyaretler

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu, bir dizi iade-i ziyarette bulundu. Ziyaretlerde Ramazan ayı tebrik edildi ve üretime ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu ve Başkan Vekili Murat Yibur ile Yönetim Kurulu Üyeleri Şaban Andaç, Mustafa Katırcıgil ve Emre Erkahyaoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilen iade-i ziyaretler AK Parti İl Teşkilatı ile başladı. Kayseri OSB Yönetimini, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri ağırladı. İl Başkanı Çopuroğlu, Kayseri OSB Yönetim Kurulu’nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kayseri OSB Yönetimi daha sonra MHP İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. OSB Yönetim Kurulu Üyelerinin ziyaretinde MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak’ın yanı sıra İl Yönetim Kurulu Üyeleri de yer aldı. OSB Başkanı Yunus İmamoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak ile bir süre sohbet etti. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi, MHP İl Başkanlığı’nın ardından Melikgazi Belediyesi’ne geçti. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu’nu ziyaret eden Kayseri OSB Başkanı Yunus İmamoğlu, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Kayseri sanayisine en iyi şekilde hizmet etme gayretinde olduklarını söyledi.

OSB Yönetimi Melikgazi Belediyesi’nin ardından Ticaret Odası’nı ziyaret etti. Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ve Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeleriyle bir süre sohbet eden OSB Yönetim Kurulu Üyeleri, Kayseri’deki üretimle ilgili görüş alışverişinde bulundu. Ziyarette ayrıca KTO Başkanı Ömer Gülsoy tarafından Kayseri OSB Başkanı Yunus İmamoğlu’na günün anısına bir plaket verildi.