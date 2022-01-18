Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

Kayseri OSB’de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından görevinden geçici olarak uzaklaştırılan Tahir Nursaçan’ın ardından yönetim kurulu başkanı Murat Yibur olmuştu. Bakanlık kararıyla Yunus İmamoğlu, Şaban Andaç ve Mustafa Katırcıgil yeniden görevlerine döndü. Yönetime dönen üç isimle birlikte yönetim kurulu yeniden şekillendi ve görev dağılımı yapıldı. Buna göre Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanlığını Yunus İmamoğlu, Başkanvekilliğini ise Murat Yibur yapacak.